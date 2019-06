Tragédie při skládání řidičských zkoušek: Žena (68) přejela komisaře!

Osmašedesátiletá Polka během skládání zkoušky na řidičské oprávnění ve slezském městě Rybnik srazila zkušebního komisaře, který zraněním na místě podlehl. Žena si při couvání na cvičišti zřejmě spletla brzdový a plynový pedál, a tak místo zastavení narazila do komisaře, do stromu a ještě do jiného auta, uvedla televize TVN 24.