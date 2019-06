Z hradecké nemocnice utekl pacient v pyžamu a bačkorách: Pak unesl řidičku v jejím autě

Policisté z Hradce Králové v sobotu pátrali po pacientovi, který utekl v pyžamu a bačkorách z tamní nemocnice, ukradl před ní auto i s jeho majitelkou, na benzince natankoval bez zaplacení a ze zahrady rodinného domu odcizil oblečení. Uprchlík to vše stihl za víc než hodinu, než ho policisté za pomoci vrtulníku dopadli.

Kuriózní případ řešili policisté v sobotu večer v Hradci Králové. Před pátou večer dostali hlášení z nemocnice, že odtamtud utekl pacient. Za chvíli přišel další telefonát, tentokrát od člověka, který byl svědkem únosu auta i s jeho majitelkou!

„Přijali jsme oznámení, že jedné řidičce, která stála na červené, skočil do auta muž v pyžamu a bačkorách. Muž se nejprve snažil ženu vytáhnout z auta, což se mu nepodařilo, a tak ji vytlačil na sedadlo spolujezdce,“ informovala policejní mluvčí Iva Kormošová.

Pacient řidičku nakonec vysadil o kus dál na Rašínově třídě a pokračoval v jízdě. „O půl hodiny později jsme přijali oznámení o krádeži oblečení ze zahrady rodinného domu ve Lhotě pod Libčany. Další volání, že na benzinové pumpě na Nechanicku neznámý muž natankoval a ujel bez zaplacení, následovalo za pár minut,“ sdělila mluvčí.

Člověk nemusí být nejostřejší tužka v penále, aby mu došlo, že to všechno měl na svědomí uprchlík z nemocnice. Po svérázném pacientovi policisté pátrali i za použití vrtulníku. Ukradené auto nakonec lokalizovali kolem šesté hodiny.

Video Policisté pátrali po uprchlíkovi z nemocnice. Cestou ukradl auto, benzin i oblečení - Policie ČR

„Pomocí výstražného zařízení ho vyzývali k zastavení. Řidič však výzev nedbal a pokračoval v jízdě, kdy dodržoval rychlost jak v obci, tak i mimo obec. Až u obce Rozběřice se jim ho pomocí zátarasu podařilo zastavit,“ popsala zásah mluvčí.

Policisté 44letého pacienta předali do péče lékařů a zahájili trestní řízení pro trestný čin loupež, za který muži hrozí odnětí svobody od dvou do desíti let. Odcizený vůz, na kterém pachatel neudělal žádnou škodu, vrátili 36leté majitelce.