Do aut se šikovnější z dvojice dostal buď speciálně upravenými klíči, někdy zámky prostě vypáčil. „Pak speciálním systémem zvaným killer odblokovali řídící jednotku motoru a s vozidly odjeli,“ uvedl kriminalista Libor Mikula.

Jedním tam, druhým zpátky

Auta kradla dvojice v Česku, Polsku i na Slovensku. „S kradeným vozem přijeli na Slovensko, prodali ho a zpět se vraceli už dalším vozem, který tam cestou zcizili,“ řekl Mikula. Jak potvrdila dozorující státní zástupkyně Iveta Kozielová, na útěku před policisty, ale i kvůli maskování stop část aut muži zapalovali.

Jsou ve vězení

Za nejrozsáhlejší kauzu krádeží vozů za posledních asi deset let na Ostravsku hrozí povedené dvojici od dvou do osmi let. „Momentálně jsou oba ve výkonu trestu, který si odpykávají za jinou trestnou činnost, za niž byli odsouzeni,“ řekla žalobkyně Kozielová.

S takto rozsáhlou kauzou se ve své kariéře prozatím nesetkala. „Mohu potvrdit, že je to vůbec poprvé, co dozoruji případ takového rozsahu. Obdobné věci tu byly, ale mnohem menšího rázu,“ uvedla. S tím, že soud s dvojicí začne v následujících týdnech.