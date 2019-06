Cizinec (25) jel v kradeném voze značky Škoda Octavie, zatímco jeho o rok mladší komplic řídil auto značky Škoda Superb. Oba jeli ve směru na Bratislavu. Snažili se ujet zásahové jednotce a brněnským kriminalistům,“ popsal až nyní květnovou událost mluvčí policie Pavel Šváb.



Když cizinec viděl, že ho policisté zablokují, zajel ke krajnici, přeskočil svodidla a sprintoval pryč. „Po padesáti metrech ho ale policisté dostihli,“ upřesnil Šváb.

Při prohledávání auta policisté viděli, co asi jen tak už neuvidí. Vůz byl plný pepře! „Obviněný to vysvětlil tím, že jede do Bratislavy na soutěž o nejlepší guláš. Nyní se bude muž zpovídat z krádeže tří aut v hodnotě více než milion korun. Hrozí mu osm let vězení. Jeho kumpánovi, který neutíkal, hrozí až pět let vězení,“ dodal mluvčí policie.

