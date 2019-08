Panna

Hvězdy vám v těchto časech nejsou zrovna nakloněny, což ovšem neznamená, že byste měli složit ruce do klína a čekat, co přijde. Neostýchejte se jednat i proti svému přesvědčení, pokud jste si jisti, že to nikomu neublíží, ale vám to rozhodně pomůže.