Tomu neuvěříte! Zloděj vyvrátil plot, pak nenastartoval auto, pomoc hledal u souseda

Jako komik by se uživil zloděj (26) z Chebska. Při přelézání plotu jej vyvrátil, když naložil před domem lup do auta, už nenastartoval. Vůz se mu nepodařilo ani opravit, a tak zazvonil na souseda, aby mu pomohl. Ten okamžitě zalarmoval policisty.

Zlodějské nemehlo si vybralo neobývaný dům u Plesné na Chebsku. V noci mladý nenechavec zaparkoval kousek od budovy a vydal se krást. Poškodil vstupní dveře, dům prohledal a vynosil ven reproduktory, audiosestavu a další věci.

Lup si připravil venku u domu a vydal se pro odstavené auto, aby si mohl kořist odvézt. „Cestou k vozu poničil plot u domu. Ten se totiž snažil přelézt, jenže ho vyvrátil,“ řekl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Auto ho zradilo

Po chvíli přijel k domu a naskládal připravené kradené věci do auta. Jenže už nenastartoval. „Přibližně dvě hodiny se muž snažil vozidlo opravit, ale bez úspěchu,“ popsal Kopřiva.

Když viděl, že to sám nezvládne, rozhodl se vyhledat pomoc u sousedů. „Jenže když zazvonil na zvonek a majiteli domu uvedl, co by potřeboval, tak ten neváhal ani minutu a přivolal policejní hlídku,“ dodal Kopřiva.

Policisté přijeli, muže zkontrolovali, a když zjistili, že má plné auto kradených věcí, okamžitě ho zadrželi. Zpackaná krádež ho může stát až dva roky ve vězení.

VIDEO: Zadržení zloděje, který ukradl 400 tisíc.