Po jižních Čechách stále běhá puma: Letní tábory se rušit nebudou

Na Jindřichohradecku se pohybuje velká kočkovitá šelma, puma americká. Jihočeská policie si opatřila odchytové zařízení, o víkendu lidé šelmu spatřili u obcí Deštná a Rosička. Policie, krajský úřad, veterináři ani hygienici neplánují kvůli výskytu pumy žádná omezení letních táborů v regionu.

Policie varuje obyvatele a turisty před pohybem v přírodě a hledá svědectví o pohybu zvířete, jehož chování může být nevyzpytatelné. Kriminalisté se radí s odborníky ze zoologických zahrad, jak postupovat, aby pumu v přírodě odchytili, případně aby ji odborníci uspali a převezli k dalšímu chovu. Potřebují pomoc obyvatel i myslivců, uvedla mluvčí jindřichohradecké policie Hana Millerová.

Případná omezení letních táborů žádná z institucí nechystá. „Odbor školství určitě nic neplánuje, protože tábory pokaždé zřizuje někdo jiný, kraj to neřeší. Krizové řízení kraje také ne," řekla Hana Brožková z oddělení kanceláře hejtmanky. Policie na to nemá kompetence, řekla Millerová.

Veterináři by zasahovali, jen kdyby zjistili, že šelmu někdo týral. „Jen to sledujeme. S policií spolupracujeme, ptali se nás, které chovy jsou v kraji povolené," sdělil ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba. Dodal, že v kraji je povolený jen chov ženě na Jindřichohradecku.

„Má povolené dvě pumy, jenomže dostala už několik pokut za to, že to množí. Množit to nesmí, na to jsme jí povolení nedali, ani k tomu nejsou dostačující podmínky," vysvětlil Kouba. Žena podle něj odchovala 14 koťat, podle veterinářů však uprchlá šelma nemůže být žádné z nich. Nyní má několik dalších, Kouba ale řekl, že neví, kolik, protože žena je k šelmám nepustila.

Marie Nosková z krajské hygienické stanice uvedla, že hygienici zatím v souvislosti s výskytem šelmy žádná opatření neprojednávali. „Tábory začínají 30. června. I když my máme na starost hygienické záležitosti. Za sebe nemám kompetence něco řešit, ale uvidíme, jak to bude aktuálně vypadat," dodala hygienička.

Podle policie lidé šelmu ve volné přírodě pozorovali od dubna, ale policisté dostali oznámení až teď. Jde nejspíš o dospělou pumu americkou, která má hnědou barvu, krátkou srst a dlouhý ocas zakončený tmavou srstí. S největší pravděpodobností utekla dosud neznámému chovateli.

Policie již o víkendu uvedla, že chování šelmy je nepředvídatelné. „Jde o nočního lovce, který bezdůvodně na dospělé neútočí, přesto je však na místě opatrnost," uvedla policie. Zprávy o pohybu zvířete přijme na čísle 158.