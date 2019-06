Pohřeb zavražděné taxikářky Máji (†53) ze Žďáru: Její kolegové vyjeli na dojemnou pietní jízdu

Byla svá, ale zároveň hodná a oblíbená. Taxikáři ze Žďáru nad Sázavou a blízkého okolí se v pondělí oblékli do černé a po smutném pohřbu vyjeli na dojemnou pietní jízdu za svou kolegyni Máju (†53), která byla před 14 dny v místní nelegální herně chladnokrevně zavražděna.

Pohřeb začal v 10 hodin dopoledne. Nádvoří před kostelem zaplnily vozy kolegů Máji. „To byl člověk, který v životě nikdy nikomu záměrně neubližoval. Nikdy nikomu neškodil. Pomluvy nešířila, naopak se jim snažila zabránit. Fungovala tak nějak normálně. Byla svá, ale normální,“ řekl FTV Prima taxikář Lukáš Daniel. Vražda taxikářky (†53) ve Žďáru: Policie chytla podezřelého (42)!

Proč přesně musela Mája zemřít, není vůbec jasné. Policie sice již potvrdila, že zatkla podezřelého 42letého muže, ale na detaily z vyšetřování je skoupá. „K tomuto případu prozatím nebudeme v průběhu vyšetřování poskytovat žádné bližší informace, abychom nemařili účel trestního řízení,“ řekla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Místní jsou v šoku