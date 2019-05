Maminku přepadli v dovolenkovém ráji: 8 hodin ji mučili!

Místo úchvatných vzpomínek jí zbyly oči pro pláč! Tammy Lawrence-Daleyová (51) si vyjela s manželem a přáteli na exotickou dovolenou do Dominikánské republiky. K odpočinku zvolili luxusní hotelový resort u pláže. Ten se však jednoho večera pro Tammy změnil v noční můru poté, co byla napadena neznámým útočníkem, který ji mučil dlouhých osm hodin!

Studený leden vybízí k tomu, aby si lidé sbalili kufry a odjeli nasát trochu slunečního tepla k moři. To udělala i Tammy Lawrence-Daleyová, která bydlí se svou rodinou v americkém státě Delaware. Tammy se s manželem a svými přáteli rozhodli, že si společně vyrazí do Dominikánské republiky, která je proslulá nekonečnými bílými plážemi a blankytně čistým mořem. Ubytovali se navíc v luxusním hotelu Majestic Elegance, který se nachází přímo u moře.

Všechno nasvědčovalo tomu, že to bude krásná dovolená v tropickém ráji, tři dny po příjezdu však přišel zvrat. Tammy s manželem a přáteli si užívala den na pláži a večerního divadelního představení, když však po nabitém dni přišla na pokoj, dostala hlad. Na recepci nikdo nezvedal telefon, a tak se vydala do hotelové restaurace sama.

„Řekla jsem manželovi, že jdu do hotelové restaurace v naší budově pro jídlo a že budu zpátky do pěti minut. Nakonec jsem se ale rozhodla, že půjdu do restaurace do jiné budovy, což bylo na pláži. Myslela jsem, že pořídím nějaké fotky měsíce na vodě, ale na pláž jsem se nikdy nedostala,“ napsala Tammy na svůj účet na facebooku.

Na cestě do restaurace uslyšela kroky. „Když jsem procházela mezi dvěma budovami, nikoho jsem v chodbě neviděla. Nebylo to nějak zvláštní, ale stále to podivné ticho. Udělala jsem dalších několik kroků, když jsem uslyšela hlasité kroky,“ zavzpomínala na noční můru Tammy.

Neznámý útočník ji popadl a odtáhl do pokoje údržby. „Bojovala jsem se vším, co jsem v ten moment měla. Byl příliš silný. Dalších osm hodin mi přineslo jen bolest a strach. Několikrát mě škrtil až do bezvědomí. Vláčel mé bezvládné tělo po betonových schodech až k podzemní čističce odpadních vod. Kopnul mě do hlavy, mlátil tyčí a pak znovu škrtil. Pak se zbavil mého těla na tom místě, kterému říkám díra. Několikrát jsem upadla do bezvědomí, takže nemám ponětí, co se tu dobu se mnou dělo. Nevím, jak jsem přežila,“ napsala do příspěvku, kterým chce upozornit všechny ženy, aby dávaly pozor na neznámých místech a raději nechodily samy.

Exotická dovolená se pro Tammy rychle změnila v hororový zážitek. Dalších pět dní strávila máma od rodiny v nemocnici. Dokonce musela na operaci. Útočníka se doposud nepodařilo dopadnout, protože ho Tammy kvůli prožité hrůze nedokázala policii ani popsat.