Dal saúdský princ 10 miliard za falešný skvost? Leonardo Da Vinci podle expertů obraz nenamaloval

Co se stalo s nejdražším obrazem světa? A je jeho cenovka 10,4 miliardy korun vůbec oprávněná? Tyto otázky si kladou umělečtí experti z celého světa. Obraz Spasitel světa podle řady z nich nenamaloval Leonardo da Vinci, ale jeho učedníci. V takovém případě by mělo dílo hodnotu jen zlomku rekordní částky.

Obraz Salvator Mundi (Spasitel světa) Leonarda da Vinciho, který byl v roce 2017 prodán za 450 milionů dolarů (10,4 miliardy Kč), se od té doby na veřejnosti neobjevil. Není jasné, kde se plátno o rozměrech 65 krát 45 centimetrů nachází.

Pochybnosti přetrvávají také o pravosti díla a ještě dnes se oficiálně neví, kdo dílo zakoupil. Podle listu The Wall Street Journal byl kupcem zřejmě saúdský princ Badr bin Abdalláh, který jednal v zastoupení korunního prince Muhammada bin Salmána. Ten to nikdy nepotvrdil, ale ani nepopřel. „Louvre požádal ministerstvo kultury a turistiky Abú Zabí o zapůjčení obrazu," potvrdilo muzeum, s tím, že zatím nedostalo odpověď.

Salvator Mundi měl být vystaven loni v září v muzeu Louvre Abú Zabí, které je partnerem pařížského muzea. Muzeum emirátu však oznámilo odklad výstavy. Ministerstvo kultury a turistiky emirátu nicméně ujistilo, že je majitelem obrazu. Pokud jde o to, kde se obraz dnes nalézá, experti se v názoru liší: někteří tvrdí, že je v majetku Louvru Abú Zabí, zatímco jiní soudí, že se tam nikdy nedostal. Jeden z expertů se zmiňuje o muzeu v Ženevě.

Tyto záhady ještě rozšiřují pochybnosti některých expertů o pravosti díla, které mohli namalovat Leonardovi žáci, nikoli sám mistr. Některé anatomické detaily jsou špatné, ačkoliv Leonardo byl velkým znalcem lidského těla, prohlašuje expert na malířskou techniku italského génia Jacques Franck. Malíř da Vinciho kalibru by podle expertů nezanedbal zakřivení světla, které by koule způsobila.

„V době, kdy obraz vznikl (kolem roku 1500) nechával Leonardo malovat obrazy svou dílnou," říká. Filozof umění a uznávaný znalec této problematiky Daniel Salvatore Schiffer pravost obrazu také popírá: „Když analyzujeme detaily, nic není od Leonarda, není to v jeho duchu," uvádí.

Navíc se Leonardo nikdy ve své korespondenci o obrazu Salvator Mundi nezmínil, a nezmínili se o něm ani jeho současníci, dodává Schiffer. Za autora obrazu Leonarda nepovažují ani kurátoři z pařížského Louvru, píše britský bulvární deník Mirror.

S informací jako první přišel historik Ben Lewis. „Podle mých zdrojů z Louvru si tamní kurátoři nemyslí, že je to pravý Leonardo. Pokud to vystaví, označí to za práci jeho učedníků,“ řekl Lewis. Pokud by se potvrdilo, že obraz skutečně nenamaloval Leonardo da Vinci, jeho cena by rázem klesla na zlomek vydražené částky. Z deseti miliard korun by bylo zhruba 34 milionů.

Když londýnská Národní galerie obraz v roce 2011 vystavovala, nechala jej posoudit pěti znalci, z nichž dva potvrdili pravost obrazu, jeden ji zpochybnil a dva se nevyslovili. Dianne Modestiniová, která obraz restaurovala, spory nechápe a ujišťuje, že Leonardo da Vinci obraz skutečně namaloval.

Louvre by mohl poškodit svou důvěryhodnost a pověst, kdyby vystavil dílo, o němž panují pochybnosti, soudí Schiffer. Ohrožena může být i důvěryhodnost aukční síně Christie's, která rekordní dražbu uspořádala. Mluvčí síně uvedl, že Christie's od prodeje obrazu v roce 2017 žádné diskuse ani spekulace nepřiměly k tomu, aby svůj postoj přehodnotila. Christie's neuvedla, kde je obraz dnes. Jen potvrdila, že byl úspěšně, pod kontrolou kompetentních expertů, předán novým majitelům.