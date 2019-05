Luxusní vila s cejchem smrti je na prodej za pakatel! Dva mrtvé ve sklepě roztrhala bomba

Na aukčním portálu Exdražby.cz se objevil inzerát, který upozorňuje na blížící se elektronickou dražbu historické Peschlovy vily v Šenově na Novojičínsku. Vyvolávací cena na luxusní dům i s pozemkem 3000 metrů čtverečních je 5 milionů korun. Že by kup století? Kdepak. Dům má totiž za sebou pohnutou minulost, a to i tu velmi nedávnou.

Peschlova vila stojí v Šenově už od roku 1920. Postupně ale chátrá. Od devadesátých let v kdysi krásném domě bydlel chorvatský podnikatel Goran Boban (57). Kontroverzní muž odtud vládl svému impériu, které si během let vybudoval na území České republiky.

Postupně ale o peníze i moc přicházel, a tak se uchýlil k radikálnímu řešení. Vilu nechal v roce 2014 pojistit. O pár měsíců později, v lednu 2015, došlo ve sklepě k obrovské explozi.

Tvrdil, že jde o nehodu

Boban tvrdil hasičům i policistům, že šlo o jím nezaviněný výbuch. Později však i díky vyšetřování pojišťovny vyšlo najevo, že se jednalo o pojistný podvod. Moc mu nepomohl ani nález hasičů, kteří v sutinách sklepa objevili ostatky dvou chorvatských mužů.

Ti pravděpodobně instalovali do sklepení nálož, která bohužel pro ně předčasně detonovala. Boban v půlce loňského roku putoval za mříže na čtyři roky. Soud mu přiřkl vinu za pojišťovací podvod a za neposkytnutí pomoci.

Od té doby dům chátrá. Na dříve majestátní sídlo moravskoslezských továrníků je smutný pohled. „Když člověk vidí fotografie zevnitř, tak se hrozí, v jakém je to stavu,“ přiznal Deníku starosta Šenova Jaromír Kadlec.

I jeho slova vysvětlují, proč je vyvolávací cena aukce tak nízká. Server Exdražby.cz navíc uvádí, že je podstatně narušena celá statika téměř sto let staré nemovitosti. Třetina stavby se pravděpodobně bude muset zbourat. „Ta vila je na demolici. Tam má cenu jenom pozemek,“ tvrdil Deníku Kadlec.

Zapojí se také obec?

Poněkud jiný názor má ovšem odhadce, který i tak dům cení na 7,5 milionu korun. Odborníci se ale domnívají, že by případný nový majitel musel do demolice i přestavby investovat ještě nemalé jmění. O dům by mělo zájem i samotné město Šenov. Dražby, která startuje 20. června v deset hodin ráno, se ale v prvním kole nezúčastní, tolik peněz nemá. Podle starostových slov by koupě připadala v úvahu až tehdy, pokud by se cena snižovala a o dům nebyl zájem.