Sexy soudkyně rezignovala: Její nahé fotky unikly na veřejnost!

Přitažlivá ruská soudkyně Irina Davajevová odstoupila ze své pozice po skandálu s hanbatými fotkami. Ty se dostaly na veřejnost poté, co se jí někdo pravděpodobně naboural do chytrého telefonu, v němž je měla uložené. Spekuluje se však, že je vše habaďůra, za kterou stojí Kreml.

Oficiálně sličná Irina odstoupila poté, co začaly kolovat její nestoudné fotky po internetu. Davajevová na nich byla zachycena nahoře bez. A byť je nikdy nezveřejnila ani nesdílela, byla již značně kompromitována, uvedl web Znak.

Jenže kdo jí tedy mobil vykradl? V zákulisí se šušká, že se stala Irina terčem Kremlu. Do jeho nelibosti se měla dostat poté, co propustila na svobodu dvě protiputinovsky zaměřené mladé ženy, které byly zatčeny loni s dalšími 6 lidmi. Kateřina Jacques svlékla šaty a pózovala ve Stromovce: Pak se vrhla do jezírka pro kachny

Za vězněnou Anna Pavlikovou (18) a devatenáctiletou Marii Dubovikovou vedly matky v Rusku početné pochody. Kreml je obvinil z toho, že plánovaly svržení současné vlády. Davajevová dvě náctileté dívky propustila z vazby a umístila je do domácího vězení.

To se údajně Putinovým podřízeným nelíbilo, a soudkyni prý dokonce označili za nepřítele státu. Nyní se zdá, že má Irina v soudnictví nadobro smůlu. Talár si nejspíš již neoblékne.