Vrať se do hrobu?! Řidička skončila se škodovkou na hřbitově

Chrenovský hřbitov v Nitře je ze všech stran obklopen frekventovanými silnicemi a jeho plot podle slovenských policistů přitahuje automobily. Ve čtvrtek toto tvrzení potvrdila řidička, která brzy ráno dostala na mokré vozovce smyk, přeletěla přes chodník, povalila plot a zastavila se o jeden z hrobů.

Slovenští policisté na svém facebookovém profilu situaci vtipně glosovali. „Auto ji přivedlo do hrobu (doslova),“ napsali do tiskové zprávy o bizarní nehodě. Auto ale ženu přivedlo spíš na hrob, než do hrobu. Incident se naštěstí obešel bez zranění.

Fotografie z místa nehody vyvolala mezi uživateli sociální sítě obrovskou odezvu, řada lidí si neodpustila morbidní poznámky. „Tolik mrtvých jsem při jedné nehodě ještě neviděl,“ napsal Peťo I. V podobném duchu se nesla většina komentářů. „Na místě byly stovky mrtvých,“ přidal se Sebastián T.

Jiní lidé se ale už ve vážnějším duchu pokusili vcítit do pocitů rodiny nebožtíka, jehož náhrobek poničilo auto. Uživatel Patrik Č. litoval jen sám sebe. Podle svých slov se totiž podílel na stavbě plotu kolem hřbitova. „Stálo mě to tolik práce a tak ho zničí!“ láteřil na oko naštvaně. Policisté v té souvislosti upozornili řidiče, aby si v inkriminovaném úseku dávali pozor, protože jde o časté místo nehod. Nejspíš si ale nedělají iluzi, že podobný obrázek vidí v Nitře naposled.