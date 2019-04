Požár zachvátil les na severním okraji Plzně: Zasahovaly desítky hasičů i vrtulník

„Kouř je vidět ze všech stran Plzně. Hasit pomáhá vrtulník s bambivakem, plnicí stanoviště bylo zřízeno na stanici Košutka,“ informovala ČTK v pondělí odpoledne.

Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu a žádají turisty a cyklisty, aby se nepohybovali po cyklostezkách a pěších trasách v lese pod vrchem Krkavec. „Je tu mnoho neukázněných 'čumilů', kteří si to fotí a natáčejí a komplikují zásah,“ řekl Poncar. Místo se nedá nijak uzavřít, lokalita je protkaná cyklostezkami.

Naštěstí nikdo nebyl zraněn, obyvatelé Chotíkova ale museli zavírat okna. „Požár už se nešíří ani na zemi, ani v korunách stromů,“ mohl v podvečer konstatovat mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Dvě hlavní ohniska byly kolem kóty 402 a v okolí pramene Boleveckého potoka. „Největší plamenné hoření už je shozeno, už to jen doutná a jen místy vyleze plamínek,“ uvedl Poncar. Podle něj je plochu nutné do hloubky prolévat dlouho, zřejmě až do rána.

„Na Lochotín zatím kouř nejde, spíše na Chotíkov. Požár monitorujeme, jsem v kontaktu s hasiči,“ řekla ČTK odpoledne starostka prvního městského obvodu Helena Řežábová. Starostka Chotíkova Eva Hirschfeldová uvedla, že místní musí zavírat okna, kouř je hodně cítit, i když už je trochu menší. „Máme uzavřenou jednu místní komunikaci na naše dva nové satelity (rodinných domků) Ovčín a Štuperk, protože tam projíždějí hasičské vozy. Vyhlásila jsem opakovaně rozhlasem, aby občané dbali zvýšené opatrnosti,“ řekla Hirschfeldová.

Podle České televize požár zachvátil až šest hektarů plochy. Třetí požární poplachový stupeň bývá vyhlašován u požárů do kilometru čtverečního. V České republice platí výstraha meteorologů před požáry kvůli suchému a teplému počasí.