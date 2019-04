Muž, který v Mariánských Lázních brutálně napadl svou matku, je ve vazbě. Žena (†73) zraněním podlehla

Muž (51) z Mariánských Lázní brutálně napadl svou matku (†73). Policie ho vzala do vazby (ilustrační foto)

Původní obvinění z pokusu o vraždu tak může být překvalifikováno. Syn svoji matku napadl v jejím bytě. „Ženu bil pěstmi do hlavy, mlátil jí hlavou o zem a kopal do ní. Policejní hlídku přivolali sousedé, kteří z bytu slyšeli hluk. Zbídačenou ženu našli policisté ležet v bezvědomí a poskytli jí první pomoc,“ uvedla v pátek krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Těžce zraněnou ženu přepravil vrtulník do nemocnice v Plzni. Krajští kriminalisté v pátek obvinili muže z pokusu o vraždu. Dnes soud vyhověl návrhu státního zástupce a poslal muže do vazby. Za násilný trestný čin mu hrozí trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.