Svědek o brutálním útoku Romů na Martina (42): Řvali na něj »ku*vo bílá«! Místní odvolali demonstraci

Brutální útok na 42letého Martina Teplíka rozdmýchal v Dvorcích na Bruntálsku obrovské vášně. Skupina Romů tu měla bez milosti zmlátit místního podnikatele až do bezvědomí. Potvrzuje to i nové očité svědectví. Podle kolemjdoucího, který se přihlásil policii, nedala Martinovi útočící skupina žádnou šanci. Do napadení se navíc měly zapojit i malé děti.

Na Bruntálsku v obci Dvorce došlo minulý čtvrtek k brutálnímu útoku, při němž skupina Romů zbila do bezvědomí místního podnikatele Martina Teplíka. Ten se probral až v nemocnici. Nově přistěhovaná rodina muže napadla, když prý podle jeho vlastních slov okřikl jejich děti, které se pohybovaly blízko jeho pozemku. Jenže to se nelíbilo jejich starším příbuzným. „Když jsem viděl, že se vrací taková horda lidí, chtěl jsem zavřít bránu a zapřít ji trámkem. Nestihl jsem to,“ pověděl Martin pro iDnes.cz.

Útok na Bruntálsku: Martin napomenul Romy, probudil se zbitý v nemocnici! Zmlátili mě jako psa!

Na internetu se kromě fotografií zbitého podnikatele objevila také výpověď svědka, který údajně celý incident viděl. Útočníci prý Martina přetlačili a vtrhli k němu na zahradu. "Spadl na zem. Oni vlezli na pozemek a tam ho, aniž by ho nechali zvednout, okamžitě začali napadat. Bili ho do hlavy, do zad, do nohy, prostě kam jim to sedlo," vypověděl muž na policii. K útoku podle něj použili i klacky a fošny, které si s sebou přinesli. Nebohý muž prý vůbec nedostal sebemenší šanci vstát. "Řvali ku*vo bílá, bylo to jak na Divokém západě," uvedl.

„Ještě když odcházeli, tak křičeli, že si máme dávat pozor, co řekneme, že bychom mohli vyhořet a takové podobné řeči,“ doplnil svědek s tím, že agresorů bylo přibližně 10-12 a do útoku se také zapojily děti ve věku kolem 13 let a jedna žena. Ta prý napadeného kopla do obličeje.

Chystaná demonstrace se nekoná

Martinova přítelkyně Hana Kopalová následně svolala demonstraci za to, aby obec dům, v němž bydlela romská rodina, odkoupila a následně nechala zbourat. Celou akci ale nakonec odvolala. „Chtěli přijet extremisté kvůli Romům a to jsme neměli za cíl. Nemysleli jsme, že se to takto rozvine a vygraduje mimo naši obec. I někteří z pořadatelů do toho už nechtějí jít a já bez nich taky ne,“ cituje její vysvětlení deník Právo.