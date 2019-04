Klády propíchly autobus, Matěj (8) zachránil Elišce (9) život: Malý hrdina dostal ocenění

Chodí teprve do třetí třídy, ale už je z něj hrdina! Matěj Žížala (8) ze Základní školy v Bystřici na Benešovsku zachránil při dopravní nehodě život spolužačce Elišce (9). Teď za to dostal ocenění.

Matěj se ukázal jako strážný anděl dívky ve chvíli, kdy do školního autobusu narazil kamion naložený kládami.

„Viděl jsem ty klády, jak se začaly opírat o okno, to začalo bělat,“ popisoval Matěj. Okamžitě zareagoval. „Křikl jsem, Elí, skloň se!“ řekl. Ve zlomku vteřiny se do sedačky spolužačky zapíchla kláda, která, pokud by se nesklonila, by jí zřejmě rozdrtila hlavu.

Hrdý na Matěje

Chlapce, který hraje ve volném čase hokej, pochválili trenéři. Včera ho veřejně ocenili policisté, vedení školy a zástupci měst Benešov a Bystřice. „Jsem hrdý na Matěje, který rychle zareagoval,“ chválil starosta Bystřice Michal Hodík.

„Na to, jak jsou malí, tak se možná zachovali lépe, než by se zachovali třeba i dospělí,“ doplnil Miroslav Polách z BESIP. Na mysli měl i trojici dívek – Elišku, Aničku a Míšu, které pohotově radily ostatním spolužákům, co mají po nehodě dělat. „Celou dramatickou situaci děti zvládly velmi dobře,“ dodala policistka Eva Stulíková.

Co se stalo?

Nehoda se stala 25. března na křižovatce ulice Červené Vršky na okraji Benešova, u hlavního tahu z Prahy na České Budějovice. Děti ze 3. třídy jely na výlet do pražského Jump-Parku, jejich cesta však skončila po sedmi kilometrech po střetu s kamionem, který odbočoval a naložené klády vybočily do okna autobusu, v kterém sedělo téměř 50 dětí.