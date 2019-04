Senior dostal v Kauflandu záchvat. Hlídač ho surově zbil a vyhodil ven

Dvaasedmdesátiletý Ladislav byl strážným napaden v polovině února letošního roku. Do Kauflandu ve Zlíně zavítal poté, co byl navštívit jeho těžce nemocnou manželku ve zdejší nemocnici. Sám se ale ocitl v maléru. Během nakupování byl z ničeho nic bez sebe. „Měl jsem hypoglykemický záchvat, byl jsem v ohrožení života,“ řekl TV Nova pan Ladislav. To však nebyl konec. Místo pomoci se mu dostalo jen ran a nadávek.

Seniora si místní strážný pravděpodobně spletl s opilcem. Bez zaváhání nebo dotazu tak začal jednat. „Nepamatuji si, co se se mnou dělalo, jen to, že mě někdo strhl na zem, že mě někdo kopal, to byla strašná bolest, smýkal se mnou po zemi, pak mě vytáhli na lavičku a po chvíli se tam objevili strážníci,“ uvedl Nově muž.

Kdo by si myslel, že městská policie seniorovi následně pomohla, byl by na omylu. Muži stále bojujícímu se silným záchvatem, který způsobila cukrovka, strážníci řekli, že jestli ho něco bolí, ať si laskavě zajde k doktorovi. „Já jsem nevěděl, kde jsem, kdo jsem, kde se nacházím,“ vypověděl Ladislav. Situaci pak vyřešil po svém. V kapse prý našel pár bonbonů a snědl je. Jeho stav se pak maličko zlepšil. Nasedl do auta a odjel domů. Cestou se však dostavily následky útoku.

„Bok mě strašlivě bolel, řekl jsem bráchovi, který bydlí vedle mě: Musíš mě zavézt na pohotovost, protože já nevím, jestli to do rána vydržím," vzpomenul na těžké chvíle pan Ladislav. Do nemocnice za ním pak přijela hlídka státní policie, která sepsala protokol a jala se vše řešit. Senior se pak dozvěděl, že strážného chování vyřešila jako přestupek. Muž dostal pokutu 1500 korun, což potvrdila i policie. „Po prověření jsme ho kvalifikovali jako přestupek proti občanskému soužití a předali jsme ho k vyřízení ve správním řízení pracovníkům Magistrátu města Zlína," řekla TV Nova policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Pan Ladislav s trestem nesouhlasí. „Pro mě je to přímo výsměch za to, co mi udělal. Nikdo mi nezaplatil ty léky, co jsem projezdil, ani omluva žádná," nechal se slyšet. Obchodní řetězec Kaufland však potvrdil, že se incident stal a strážný nesl následky. „Na základě incidentu byl z bezpečnostní agentury propuštěn,“ uvedla mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Senior doposud nechápe, co komu provedl

„Tatínek z toho pořád má trauma, zdá se mu o tom, žebra ho pořád bolí,“ svěřila se Nově dcera napadeného. Ten ještě dnes nechápe, co se vlastně stalo. "V noci se kolikrát vzbudím a šrotuje mi, co se vlastně stalo, proč mě někdo tak dotloukl a proč mi nepomohli. Je to hrozné,“ povzdechl si muž.

Městská policie odmítla chybu

Krátce po napadení podal pan Ladislav stížnost na chování hlídky městské policie Zlín. Na magistrátu mu řekli, že vše předají vedení této instituce. Ta se však k celé situaci čelem nepostavila. "V dané věci jsme prováděli interní šetření, které neprokázalo žádné pochybení hlídky MP Zlín," řekl TV Nova 1. zástupce ředitele zlínských strážníků Pavel Janík. Vzhledem k uváděným okolnostem se toto tvrzení sdá být poněkud zvláštní.

Kaufland o útoku nevěděl

Jeden z největších a nejvýznamnějších obchodních řetězců v České republice se nechal slyšet, že o celém incidentu nevěděl, dokud na něj média neupozornila. Mluvčí však ihned ujistila, že se jednalo o ojedinělou záležitost. „Chtěli bychom ujistit, že Kaufland disponuje kontrolními a preventivními mechanismy, jejichž cílem je podobným incidentům předcházet. Bohužel ojedinělým selháním jednotlivců nelze nikdy 100% zabránit,“ řekla Renata Maierl. Kaufland se nyní podle Novy bude snažit vše vyřešit se zákazníkem v soukromí. Panu Ladislavovi se tak pravděpodobně dostane alespoň toužené omluvy.