Celých devět let má neustále za zády žárlivou a mstivou bývalou milenku vietnamský překladatel z Ostravy. Jeho bývalá přítelkyně Thi Ly N. (43) dokonce v jeho bytě do krve zmlátila jeho novou družku! Ta potratila…Vše se nyní dostalo před soud.

Do jednoho z ostravských paneláku ve vtrhla mstitelka vloni 10. ledna večer. V šestém patře se vloudila do bytu expartnera, a hned za dveřmi narazila na jeho novou přítelkyni, Češku. Začala pořádná mela. Thi Ly se prala jako vietnamská tygřice.

„Obviněná něco zakřičela a poškozenou chytila za vlasy. Udeřila ji pěstí do obličeje. Když se schovala za dveřmi, udeřila ji těmito dveřmi. Když upadla na zem, začala do ní kopat, škrábat v obličeji a pěstmi bít do celého těla,“ řekl žalobce ostravského krajského soudu Tomáš Figura. Žena měla po útoku dle žaloby potratit dítě, které čekala, a dodnes se léčí s úzkostmi.

Thi Ly připustila, že do bytu expřítele přišla a že v něm došlo ke krvavé potyčce. „Ta paní mě chytla za vlasy, stáhla na zem. Vlasy mi padly do očí, tak nevím, zda to byl bývalý, nebo jeho nová družka, kdo mě bil pěsti a dokopal,“ tvrdila ale soudu.

Důvodem sporů má být podle Thi Ly pomsta. „Můj bývalý si vzal za vlastní mou dceru (9). Když jsem žádala o výživné, začalo peklo. To oni mě do bytu vylákali a zmlátili mě. Byli na mě dva. Je to jejich msta,“ hájila se u soudu.

Plive, uráží a pronásleduje dál

Podle žaloby má pár i systematicky vyhledávat, na ulici je urážet a plivat na ně. Denně má posílat na dvacet urážlivých zpráv mobilem a po internetu. Je neustále tam, kde je její expřítel a jeho nová družka.

„V zádech ji máme dál, pořád za námi dolézá a chce být u nás. Nevím, co s tou psychopatkou dělat. Moje partnerka kvůli ní přišla o děťátko, a od útoku trpí posttraumatickou stresovou poruchou,“ popisoval situaci tlumočník.

Soud Vietnamku Thi Ly viní ze zločinu ublížení na zdraví a porušování domovní svobody, a zároveň z přečinu nebezpečného pronásledování. Pokud soud uzná nezaměstnanou samoživitelku vinnou, hrozí jí až osmiletý trest.