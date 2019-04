Pouliční hašiš páchne fekáliemi a ohrožuje zdraví: Může za to způsob pašování, tvrdí vědci

Hašiš prodávaný v ulicích Madridu je nebezpečnou měrou kontaminovaný výkaly. Odhalila to analýza 90 vzorků, kterou provedli pracovníci tamější univerzity. Nejhůře z testování vyšel hašiš prodávaný ve tvaru žaludu zabalený v plastové fólii, patrně kvůli způsobu, jakým se do Španělska pašuje. Čtyřicet procent z těchto vzorků navíc páchlo po stolici.

Alarmující informaci přinesl zpravodajský server BBC s poukazem na studii vědců z madridské Universidad Complutense. Ti podrobili analýze 90 vzorků z metropole i z jejích předměstí a našli v nich stopy plísně z rodu Aspergillus a bakterie Escherichia coli.

Farmakolog José Manuel Moreno Pérez získal vzorky hašiše čili konopné pryskyřice přímo od pouličních dealerů v centru metropole i na předměstích. Jako cíl výzkumu si stanovil zjistit, zda je prodávaná droga vhodná pro konzumaci. Jeho tým vzorky rozdělil na základě tvaru, ve kterém se prodávají, na "žaludy"a "cihličky". Účelem bylo určit, zda tvar ovlivňuje kontaminaci.

Badatelé zjistili, že 93 procent vzorků ve tvaru žaludu obsahovalo v nebezpečném množství bakterie Escherichia coli, zatímco v případě cihliček to bylo 29,4 procenta. Deset procent vzorků bylo navíc kontaminováno plísní z rodu Aspergillus, která může způsobit vážné zdravotní problémy. Většina vzorků, přesněji 88,3 procenta, nebyla vhodná pro konzumaci.

Riziko kontaminace výkaly je vyšší u hašiše, který se prodává ve tvaru žaludu, a to kvůli způsobu, jakým se pašuje, tvrdí Moreno Pérez. Droga se zabalí do plastové fólie, poslíčci ji spolknou a po překonání hranic ji po požití projímadla a vyloučí do toalety.

Podle studie jsou rizika spojená se jmenovanou bakterií a plísní natolik vážná, že nelegální prodej hašiše představuje „problém veřejného zdraví“.

Bakterie Escherichia coli může například způsobit průjem, zvracení, bolesti žaludku a zapříčinit přítomnost krve ve stolici.

Vdechnutí plísně z rodu Aspergillus může vést k vážným zdravotním problémům u lidí, kteří už mají potíže s plícemi, třeba astma nebo cystickou fibrózu, popřípadě u jedinců se slabou imunitou.

Kupování, prodej a import marihuany i hašiše jsou ve Španělsku nelegální a stejně tak i jejich konzumace na veřejnosti.