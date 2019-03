Lovec postřelil běžce. Seniora (75) si prý spletl s jelenem

Norský lovec (48) postřelil nicnetušícího Olleho Rosdahla (75) v listopadu 2018 kolem půl páté ráno. Kulka prošla skrz jeho tělo, ale naštěstí nezasáhla žádné životně důležité orgány. Lovec vypověděl na policii, že si muže na vzdálenost 170 metrů spletl s jelenem. Policisté však získali video nahrané elektronickým hledáčkem zbraně, po jehož zhlédnutí řekli, že bylo naprosto viditelné, že střelcovým cílem byl člověk.

„Uslyšel jsem ránu a upadl na zem. Křičel jsem: ,Co je to sakra za střelbu!‘ Kulka prošla přímo skrze mě. Kdyby to bylo jen o dva centimetry výš, nepřežil bych to,“ popsal Olle Rosdahl. Přestože byl těžce zraněn, podařilo se mu dostat o několik set metrů dále k sousedovi, kde mu poskytli pomoc. Poté musel být převezen do nemocnice.

Policie obvinila lovce z pokusu o vraždu. „Pokud se podíváte na záznam, z mého hlediska je zřejmé, že střílí na člověka. Podle videa věřím, že je naprosto jasné, že se jednalo o záměrnou střelbu,“ vysvětlila prokurátorka Ola Lavieová.



Avšak policisté později přiznali, že nedokázali přijít na žádný motiv, kvůli němuž by měl lovec střílet na běžce. „Rosdahl nemá s nikým žádné problémy. Žije v tamní oblasti a nemá nejmenší tušení, proč by jej chtěl někdo zastřelit,“ dodala Lavieová.

Nicméně podle prokurátorů lovil Nor několikrát během podzimu lišky a jeleny, což je ve Švédsku zakázané. Rovněž používal ilegální munici a infračervené hledí, na něž je potřebné speciální povolení.