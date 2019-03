Policie pátrá po podvodníkovi Fiřtovi: Okradl i Aleše Brichtu!

Čeští kriminalisté od roku 2016 soustavně pátrají po uprchlém podvodníkovi Vladimíru Fiřtovi (59), který nenastoupil k výkonu trestu poté, co byl soudem shledán vinným ze stotisícových podvodů. Mezi poškozenými byli jeho kamarádi, nevinní lidé i zpěvák Aleš Brichta. Na muže je dokonce vydán i evropský zatykač.

Vladimír Fiřt (59) se trestu dočkal před třemi lety. „V únoru 2016 byl odsouzen okresním soudem v Chrudimi pro trestný čin podvodu nepodmíněně na dobu trvání pět let,“ řekla v pořadu Na Stopě vyšetřovatelka. Poté se Fiřt odvolal. Soud v Hradci Králové stanovil v únoru 2017 souhrnný trest odnětí svobody na 4 roky nepodmíněně. „Od března téhož roku je v pátrání a okresním soudem v Chrudimi byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody,“ doplnila vyšetřovatelka s tím, že od té doby Fiřta nikdo neviděl.

Kriminalisté v současné době pracují s několika variantami vyšetřování. Buď je vychytralý Fiřt na území České republiky, nebo uprchl do zahraničí. Na základě toho na něj policie vydala v květnu 2018 evropský zatýkací rozkaz.

Senioři v slzách: Napálili je šmejdi! Právník prozradil jak!

Fiřt, který si za mřížemi již dříve odseděl dohromady 26 z původních 54 měsíců, podváděl především v oblasti showbyznysu. Jeho „zákazníkem“, nebo chcete-li klientem, byl i slavný rockový zpěvák Aleš Brichta. Tomu Fiřt po nějakou dobu dělal promotéra, když ale přestal platit peníze za odehrané koncerty, Brichta pochopil, že je něco špatně. Podvodník na něm zvládl vymámit peníze i za úplné banality.

Brichta Fiřtovi nalítl například i kvůli zubařské péči. „Já jsem docházel k zubaři a on mi pak povídá: No dobře, ale je potřeba tady zaplatit nějaký zubařský věci, který poté zaplatí zdravotní pojišťovna všechny, já to tedy za tebe musím zaplatit,“ řekl Fiřt zpěvákovi s tím, že po něm chtěl údajně 18 tisíc korun, které pak už rocker nikdy neviděl.

Policií hledaný muž okradl třeba i rodinu muže, který byl ve výkonu trestu. Jeho rodičům namluvil, že přes různé konexe dokáže jejich synovi zajistit prezidentskou milost, ale bude za to chtít 300 tisíc korun. Odsouzený ale pochopitelně zůstal i nadále v cele a rodina už podvodníka nikdy neviděla. Mezi známé případy pak patří i ten, kdy Fiřt donutil svého kamaráda, jenž byl v tu dobu bez práce, odkoupit část jeho společnosti s tím, že mu tím zajistí stálý „džob“ a příjem peněz. Šlo o zařizování koncertů různým kapelám.

To Babiše v USA nepotěší: Policie u Čapího hnízda prověřuje stamilionové úniky

„Já jako obrovský fanoušek rockové hudby, včetně tedy Aleše (Brichty pozn. red.), tak pro mě to byla v podstatě práce snů, takže jsem trochu asi zaslepený byl,“ přiznal s odstupem času pan Konšel v pořadu Na Stopě. Investované peníze do fiktivní firmy se statusem s. r. o. už také nikdy neviděl. „To byla jediná moje velká životní chyba,“ přiznal poškozený.

Policie i nadále žádá občany o spolupráci při pátrání po vysoce manipulativním člověku, který dokáže kdekoho obelhat. V současné době není ale známa jeho aktuální podobizna, a proto se policisté opírají o fakt, že je Fiřt nemocný. Má diabetes a pravidelně musí navštěvovat lékaře. Kdyby měl kdokoliv jakékoliv informace o hledaném, měl by ihned kontaktovat linku 158.