Šílený kamioňák (52) z Česka, kterému hrozí doživotí: Soud ho poslal do vazby

Na začátku března byl policií zadržen řidič kamionu, který v lednu letošního roku nebezpečně předjížděl přes plnou čáru na území Německa nedaleko českých hranic a jen díky velkému štěstí čelně nesmetl autobus, který o pár kilometrů dříve vysadil děti u školy. V Německu mu hrozí i doživotí. Brněnský soud ho v pátek 8. 3. poslal do vazby

Pro bývalého řidiče (52) si přišla policie ve středu 6. března dvě hodiny po poledni do jeho domku na Kyjovsku. „Muže jsme zadrželi na základě eurozatykače vydaného německou policií,“ řekla Blesku mluvčí policejního prezídia Lenka Sikorová. Policisté Čecha viní z pokusu o vraždu. Svým velice nebezpečným jednáním totiž ohrozil několik životů ostatních účastníků silničního provozu.

„Byl to zkrat. Honil jsem čas a honili mě dispečeři, abych stihl přijet s nákladem včas. Za zpoždění mi hrozili pokutou, co jsem měl dělat?,“ hájil se nešťastný řidič v rozhovoru pro TV Prima.

Zákaz jízdy kamionů v levém pruhu? Poslanci blokují zrychlené projednávání

Krajský soud v Brně nakonec řidiče poslal v pátek 8. března do vazby, Blesku to potvrdila mluvčí soudu Eva Angyalossy. Ta také uvedla, že krajský soud rozhodl o takzvané předběžné vazbě. Trestní řád říká, že důvodem pro její uvalení mohou být obavy z útěku. Nyní bude záležet na státním zástupci, zda navrhne předávací vazbu. „Státní zástupce během dvou týdnů rozhodne, zda muže česká justice vydá k trestnímu stíhání do Německa,“ řekla Angyalossy.

Šofér, který krátce po zveřejnění videa s jeho neskutečně riskantním manévrem dostal vyhazov z práce, tak může na základě přísných trestních sazeb v Německu odejít od soudu i s doživotním trestem. Proti němu hraje i fakt, že málem čelně smetl autobus, jenž byl ale v tu chvíli už prázdný. Děti, které v něm cestovaly, naštěstí vystoupily v předchozí vesnici.

„Musel jsem autobus strhnout úplně na pravou stranu, chybělo málo a sjel bych ze srázu,“ řekl šofér Franz Heinzl.

Tragédie na D1: Na hazardní manévr kamionu doplatil životem pasažér z osobního auta

Kamioňák se po svém vyhazovu z práce a silné medializace jeho nepochopitelného manévru sesypal. „Chodím od ničeho k ničemu. Bojím se, že přijdu o barák,“ řekl. Chtěl se prý dokonce zastřelit, oběsit nebo skočit pod vlak. „Co bude se mnou, nevím. Určitě bych už nikdy nic podobného neudělal. Hrozně toho lituji,“ dodal pár dní před zatčením.

Video: