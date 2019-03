Zákaz jízdy kamionů v levém pruhu? Poslanci blokují zrychlené projednávání

„Budeme spoluvetovat, takových klubů nás bude víc, projednání ve zrychleném čtení,“ řekl Miroslav Kalousek (TOP 09). Totéž potvrdili také předseda STAN Petr Gazdík a šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek. „Co se týče celkového postoje k tomuto návrhu, tak po širokých konzultacích s odborníky nejsme jeho příznivci, jsme pro to, aby zákaz byl stanoven na vymezených úsecích, ale nejsme pro plošný zákaz na celém území,“ doplnil Kalousek.

Podle Gazdíka mají ministerstvo dopravy a příslušné orgány už teď možnost na vybraných úsecích použít značku zákazu předjíždění kamionů. V podobném duchu se vyjádřil i předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Poslanecký návrh podle Gazdíka řeší situaci „poněkud extrémním způsobem“.

Nákladní automobily podle zástupkyně autorů Barbory Kořanové (ANO) levé jízdní pruhy paralyzují. „Kamiony nebudou bez uvážení vjíždět do levého dálničního pruhu, a tím ohrožovat řidiče osobních automobilů tak, jak se to mnohdy opravdu děje,“ obhajovala novelu, podle níž by zákaz platil v pracovní dny od 06:00 do 22:00.

Zákaz by se podle novely skupiny poslanců ANO, KSČM a ČSSD vztahoval na řidiče nákladních automobilů nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. Předkladatelé tvrdí, že by se na dálnicích zvýšila plynulost a bezpečnost provozu.

Odpůrci: povede to k horšímu provozu

Odpůrci naopak poukazovali například na to, že efekt zákazu by byl podle nich opačný. Na dálnicích by se jezdilo podle nich pomalu ve všech pruzích. Pravý pruh by byl plný kamionů, mezi něž by se bál vjet řidič každého osobního vozu, byť by jel v levém pruhu třeba jen stokilometrovou rychlostí, tvrdili.

Poukazovali i na ekonomické dopady a na to, že situace by bylo možné řešit proměnným dopravním značením. „Tohle se opravit skutečně nedá,“ komentoval novelu předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

V zákonu by zůstalo ustanovení, podle něhož nákladní automobily a kamiony nesmějí na dálnici předjíždět jiné vozidlo, pokud k tomu nemají dostatečnou rychlost, aby manévrem neomezily ostatní auta. Úpravu řidiči ale podle autorů novely nerespektují, protože ponechává na jejich posouzení, zda jedou dostatečně rychle. Někteří poslanci však kritizovali policii za to, že dodržování ustanovení ani zákazu uloženému dopravními značkami nevymáhá.

O možném zákazu jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích se mluvilo koncem loňského roku v souvislosti s kolapsem na modernizovaném úseku D1 na Vysočině. Podle silničních dopravců by ale úřady měly takovým situacím předcházet preventivní údržbou a postižené úseky při dopravní kalamitě případně uzavřít. Navrhovaný zákaz by podle dopravců kolapsům provozu nezamezil.

Jednání o zákazu kamiónů v levém jízdním pruhu poslanci nestihli projednat. Pokračovat budou ve středu.