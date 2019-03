Americký „Neff Novák“ uškrtil dceru (†3) její oblíbenou dečkou. Sestra (†4) ho prosila, ať ji ušetří

„Té noci Shannan přišla domů. S Chrisem se dostali do hádky. Vyjasnili si to. Vycházeli pak spolu hodně dobře. Později se znovu pohádali. Při hádce se v podstatě přiznal, že má aférku a že chce rozvod. Tím to mezi nimi skončilo a ona mu řekla něco na způsob: Dobře, už nikdy neuvidíš děti,“ prohlásil právník rodiny Shannan Steven Lambert podle Mirroru.

„Po vyhrocené konverzaci ji uškrtil k smrti,“ dodal. Poté, co Watts zabil manželku a tím i nenarozeného syna, kterého sám chtěl pojmenovat Nico, obrátil svou pozornost na tříletou Celeste. „Přišel a vzal nejoblíbenější deku Celeste a udusil ji. V tom okamžiku mu Bella řekla: 'Prosím, tati, nedělej mi to, co Cece.' A poté zabil Bellu,“ pokračoval Lambert u soudu.

Zdrcující důkazy v kauze amerického Neffa Nováka: Zakrvácené tričko a kalhotky od hlíny

Případ Ireny Neffové

Watts říkal u soudu hodně báchorek včetně té, že manželku zabil v zuřivosti poté, co zavraždila jeho dvě dcery. Soud tomu však neuvěřil. Ještě před odhalením a zatčením dokonce tvrdil, že všechny tři osudové ženy jeho života zmizely, a předstíral, že je hledá. Tím jeho případ připomíná vraždu Ireny Neffové (†28). Dceru českého spisovatele v roce 2008 zabil manžel Robert Neff Novák.

Nejprve tvrdil, že jeho žena zmizela, a předstíral, že po ní pátrá. Po dvou týdnech se k činu doznal. Watts se ke všemu nakonec taky přiznal. Za svůj čin byl odsouzen k doživotní. Případ byl velmi ostře sledován právě kvůli Wattsově srdceryvnému předstírání, jak mu manželka a děti chybí.