Americký „Neff Novák“ podváděl manželku s gay gigolem: Platil mu i plastického chirurga

Chris Watts (33) čelí obvinění z vraždy manželky Shannan (†34) a jejich dvou dcer Celeste (†4) a Belly (†3). U soudu zazněly detaily týkající se mileneckých vztahů, které Watts udržoval i přes to, že měl ženu a děti. Watts se údajně stýkal i s homosexuálním gigolem a kolegyní z práce.

Americký „Neff Novák“ Chris Watts udržoval vztah s homosexuálním gigolem Trentem Boltem (28). Ten vyšetřovatelům jejich poměr popsal. Muži se prý stýkali deset měsíců a přestali loni na jaře. Dvojice prý mimo jiné trávila čas na chatě ve Wyomingu.

S vyšetřovateli mluvila i Bolteho matka, která jim řekla, že její syn dostal od Wattse peníze na zkrášlovací zákrok. Mladík si za peníze otce od rodiny nechal injekcí opíchat rty, aby nabyly na objemu.

Podle Bolteho matky dostal mladík od staršího milence peníze celkem třikrát. V přepočtu šlo o částky 5700, 1800 a 1300 Kč. Jedna z plateb byla kvůli operačnímu zákroku.

„Udržovali jsme vztah od loňského května až do března nebo dubna. V únoru jsem se dozvěděl o jeho ženě a dětech. Nepamatuju si, kdy jsme se potkali,“ napsal Bolte v příspěvku na svém profilu na sociální síti.

„Můžu mluvit jen za sebe, ale než došlo k těm vraždám, 100 % bych řekl, že Chris není vrah ani sociopat. Řekl mi, že byl obětí emocionálního a mentálního týrání a byl uvězněn v manželství bez lásky, ale kvůli dcerám se nechtěl rozvést,“ uvedl také Bolte.

Chris Watts měl kromě homosexuálního vztahu s gigolem další poměr, tentokrát ale s kolegyní Nichol Kessinger (30). Wattsova manželka Shannan krátce před smrtí na internetu hledala místo, kam by se s manželem mohla vydat na víkendový romantický výlet.

Den před tím, než ji Watts zabil, dokonce pro jejich dcery domluvila hlídání. Zatímco se Shannan asi snažila jejich manželství zachránit, Watts plánoval budoucnost s milenkou Nichol Kessinger.

Shannan manželův zálet vytušila. Její podezření sílilo, až se s ním rozhodla Chrise konfrontovat. Udělala tak hned, jak se v srpnu letošního roku vrátila z pracovní cesty do Arizony. Matka dvou dětí s plánem seznámila svou kamarádku Ady. V textové zprávě jí napsala, co přesně hodlá manželovi říct.

„Můžeš mi, prosím, něco říct? Snažím se napravit některé věci a zlepšit je, ale asi se z toho zblázním. Vím, že potřebuješ čas. Chci ti dát, co žádáš, respektuju tvůj prostor,“ napsala Shannan.

„Není to zdravé. Potřebuju, abys tomu dal aspoň tolik, co já. Vím, že to nedokážu napravit sama, musíme na tom pracovat společně,“ stálo ve zprávě.

Po jejím odeslání Shannan nastoupila do letadla a odletěla domů. Tam ji ale nečekal konstruktivní dialog, jen smrt. Šílený vrah zabil ji i jejich dvě dcery. Watts se k vraždám přiznal.

Případ Chrise Wattse připomíná vraždu Ireny Neffové (†28). Dceru známého spisovatele v roce 1998 zabil její manžel Robert Neff Novák, který nejprve tvrdil, že se jeho žena ztratila a předstíral, že ji hledá. Po dvou týdnech se k činu doznal.

Stejně se po zabití ženy a dcer zachoval i Chriss Watts. Vrah v médiích hrál zoufalého a prosil ženu, aby se vrátila domů, i když moc dobře věděl, že ji zakopal do mělkého hrobu nedaleko svého pracoviště. Dcerky Watts naložil do barelu s ropou.