Americký „Neff Novák“: Za vyvraždění rodiny doživotní kriminál!

Vrah ještě v srpnu prosil v médiích, aby mu lidé pomohli najít ženu a děti, které údajně záhadně zmizely. Nakonec neunesl špatné svědomí a pod tíhou důkazů se přiznal, že je brutálně zavraždil. Jejich těla byla nalezena v barelu s ropou u vrtu, kde Watts pracoval.

Americký „Neff Novák“ doznal, že vyvraždil rodinu: Odvolej to, šokuje jeho matka

„Život jim vzalo bezcitné a odporné monstrum. Vyhodil jsi je jako odpadky, je mi z tebe nanic!“ vypověděl u soudu nešťastný Frank Rzucek, otec zavražděné Shannan, zatímco ho třesoucí se Watts poslouchal se slzami v očích.

Naprosto znechucení jsou i Wattsovi rodiče, kteří se ho ještě donedávna zastávali, jelikož nedokázali uvěřit, že by jejich syn spáchal tak odporný zločin: „Za to, co provedl, je to nedostačující trest,“ uvedli a přidali se k truchlícím rodičům své snachy. Oba dva páry přišly vraždou o tři vnoučata.

Soudce Marcelo Kopcow k případu uvedl, že jde o nejodpornější případ celé jeho kariéry. Každá ze čtyř vražd, které spáchal, by Wattsovi sama o sobě vynesla doživotí. Tribunál proto zvažoval i trest smrti, který byl ve státě Colorado vykonán naposledy v roce 1977. Po Wattsově přiznání bylo od tohoto trestu upuštěno.

Americký „Neff Novák“: Nejsem zrůda, nikdo mi nerozumí!

Podobný případ řešila v roce 2008 i česká policie. Robert Neff Novák nahlásil v únoru svou ženu jako pohřešovanou. Po dvou týdnech se ale přiznal, že ji zabil a její tělo zahrabal. Svou ženu Irenu, dceru slavného spisovatele Ondřeje Neffa, přitom zoufale „hledal“ a vylepoval všude plakátky s její fotkou. Ani takové divadýlko mu ale nepomohlo – soudce ho nakonec poslal na 13 let do vězení.