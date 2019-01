Drama při nehodě u Mohelnice: Batoleti se zastavilo srdce! Resuscitoval ho policista

Nehoda se stala v 09:15 u mohelnické místní části Studená Loučka na konci stoupání. "V místě zúžení ze dvou jízdních pruhů do jednoho došlo ke střetu nákladního vozidla s protijedoucím osobním vozidlem a následnému střetu nákladního vozu s dalším nákladním vozem jedoucím ve směru na Mohelnici," uvedla policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová. Její slova potvrzují i výpovědi těch, kteří nehodu viděli na vlastní oči.

Sněhová spoušť ochromila dopravu na Praze-východ. Autobusy mají velká zpoždění, některé nevyjely

„V tom kopci jel kamion a protisměru byl osobák. On srazil ten osobák, Fabia cca. dvacet metrů odletěla,“ řekl pro FTV Prima očitý svědek střetu. „V té Fabii byla žena a dítě 1 a půl roku staré,“ doplnil muž.

Všichni tři zranění byli podle mluvčí převezeni do nemocnice. Nezletilé dítě do nemocnice transportoval vrtulník. Právě to by podle FVT Prima mělo být v nejhorším zdravotním stavu. Okolnosti srážky automobilů vyšetřuje policie. Na celé situaci se ale dá najít alespoň jeden světlý okamžik, to když udajně velké hrdintsví předvedl jeden z mužů, který byl u nehody první.

V Moravskoslezském kraji přibylo obětí dopravní nehod

„Ještě by chtělo zmínit policistu, který byl v civilu, a když jsme společně vytáhli z auta miminko, tak okamžitě poskytl první pomoc resuscitací srdíčka a tím mu zachránil život,“ doplnil očitý svědek výpověď o hrdinském činu údajného policisty.

Nehoda zablokovala silnici na více než 8 hodin.