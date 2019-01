Detaily smrti dívek (†15) při únikovce: Hasiči se nemohli vlámat dovnitř a nepoužitý hasicí přístroj

Chtěly jen stylově oslavit narozeniny jedné z nich. Julii, Amelku, Małgosiu, Karolinu a Wiktorii (†15) to nakonec stálo život. Dívky zemřely při únikové hře v polském městě Koszalin. Nyní vypluly na povrch nové detaily z vyšetřování případu, ze kterých se člověku tají dech.

S informacemi přišel web polského deníku Fakt. Uvedl, že tragická smrt dívek se odehrála ve velmi malém prostoru. Úniková místnost, v níž propukl požár kvůli netěsnící nádobě s plynem poblíž hořících svíček, je velká pouze 7,3 metru čtverečních.

Ze smrti dívek byl již obviněn Miłosz Sz. (28), který je vnukem majitelky únikové hry. To právě on místnost připravoval a nádobu s plynem dostatečně nezajistil. Policie ho tak viní ze zanedbání povinnost vedoucí k smrti.. Podle prokuratury nebral v potaz vytápění místnosti ani to, že v ní nejsou únikové východy.

Tyhle dívenky (†15) zabil požár při únikové hře: Juliiny narozeniny skončily smrtí pěti školaček

Když propukl požár, snažil se dívky v nesnázích zachránit zaměstnanec Rafał D. (25). Vběhl do únikové místnosti a pokoušel se jim pomoci. Nedokázal to. Omdlel a skončil v nemocnici s popáleninami. V neděli vypovídal před policií z nemocničního lůžka.

Hasicí přístoje byly netknuté

Dosud není jasné, proč nepoužil hasicí přístroje, které na místě byly. Když se dovnitř konečně probojovali hasiči, byly netknuté. Nenašel je v místnosti plné kouře, nebo omdlel, než se k nim stihl dostat? Než se požárníci dostali na místo, trvalo to žalostně dlouho. Pět školaček (†15) zemřelo při únikovce: Po vstupu do místnosti je spoutali!

Na místo sice dorazili 5 minut od ohlášení požáru, ale i s těžkou technikou se dovnitř nedokázali dostat přes zamčené a zajištěné dveře včas. Trvalo jim celou čtvrthodinu, než se jim to povedlo. A to bylo už pozdě. Dívky zemřely na otravu jedovatými zplodinami.