Smrt na únikové hře: V ohni zemřelo pět dívek (†15). Rodiče se to dozvěděli náhodou

Pět dívek přišlo v pátek o život při požáru, který vypukl v místnosti během únikové hry v Koszalinu na severu Polska. Oznámila to místní média s odvoláním na policii. Ministr vnitra Joachim Brudziński kvůli tragédii nařídil prověřit podobná zařízení v celé zemi z hlediska plnění protipožárních předpisů. Rodiče, kteří byli na místě neštěstí, dlouhou dobu nikdo neinformoval. Dozvěděli se to poté, co to jeden z otců nevydržel a rozhodl se jednat přímo s hasičem, který zrovna o tragédii dával rozhovor.