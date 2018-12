Násilník zbil těhotnou expřítelkyni. Nechal ji s proraženým bubínkem a zkrvaveným obličejem

Teprve čtyři týdny těhotná matka Aslhleigh Booth zveřejnila na internetu otřesné video z bezpečnostní kamery. Záběry zachycují situaci, která se odehrála v zimní zahradě či na terase rodinného domu. Nastávající matku napadl útočník, který měl být podle jejích slov její bývalý přítel a kterého identifikovala jako Garetha Warnea.

Na kameře je vidět, jak muž vstoupil na terasu, přičemž vedl s ženou hádku. Ashleigh plakala a snažila se agresora odstrkávat od sebe. Najednou ji prudce udeřil do hlavy a srazil ji k zemi. Poté v klidu odešel, jako kdyby se nic nestalo, a nechal nebohou ženu ležet na zemi. Krátce se v záběru mihla ještě další osoba ve chvíli, kdy se napadená snažila postavit na nohy.

Agresivní mladík při hraní Fortnite zbil těhotnou manželku. Násilí vysílal živě na internetu

K útoku došlo 22. listopadu, ale Ashleigh zveřejnila video na Facebooku až v úterý 18. prosince. Oznámila: „Jediné, co chci, je sdílet, co se mi stalo a ukázat, že stále existuje domácí násilí. Je to ta nehorší věc, která někoho může potkat. Nepřála bych to ani svému největšímu nepříteli. Vůbec jsem si to nezasloužila. Dnes ráno jsem telefonovala na policii a dala jim další adresy, na nichž by mohli pátrat. Udělají všechno proto, aby ho dostali.“

Jako komentář k záznamu brutálního napadení Ashleigh napsala: „V listopadu vtrhnul do domu mého otce a srazil mě k zemi, až mi prorazil bubínek, a nechal mě ležet v bezvědomí. Byla jsem ve čtvrtém týdnu těhotenství. Prosím, sdílejte, a pokud máte představu, kde by se mohl nacházet, informujte mě nebo policii. Nemůžu se dočkat, až tě zavřou za to, cos udělal!“

Hvězda filmu Zachraňte Willyho: Richter skončil ve vězení kvůli domácímu násilí!

Video Násilník zmlátil těhotnou expřítelkyni. - 360p REKLAMA

Pod videem se objevily i četné komentáře, které soucítí s Ashleigh a tvrdě odsuzují agresorovo chování.

„Absolutní ubožák! Nesnáším chlapy, co se jen prstem dotknou ženy. Měli by ho zavřít. Zas**ný idiot!“ napsala Hayley Grisdale.

„Doufám, že jsi v pořádku. Jsem si jistá, že jeho čas přijde. Když muž vztáhne ruku na ženu, už si nemůže říkat chlap,“ zmínila Nicky Irvine.

„Nechápu, že takový dobytek ještě není za mřížemi. Všechny důkazy by měly stačit k tomu, aby ho zavřeli. Prosím, řekni, že na něho podáváš žalobu, protože takovýhle ho**do potřebuje lekci,“ vyjádřila se Lisa Winstanley.