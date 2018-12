Ženy obvykle zavraždí jejich partner, ne cizí muž. Třeštík dojemně upozorňuje na týrání

Katka bydlela s manželem na ubytovně, mají spolu dvě děti: pětiletého syna a dvouletou dceru. K idylce to mělo ovšem daleko. On pil a ona chodila do práce. Partner byl navíc agresivní a často je bil. Poté, co vztáhl ruku na děti, sbalila jim rychle věci a odešla. Nejprve ke známým a poté do azylového domu. Když tam přišli, měl její syn zlomenou nohu.

S bývalým partnerem se však vídá stále, pravidelně ji a děti v azylovém domě navštěvuje. Katka tvrdí, že se k němu nevrátí.