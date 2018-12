Tibor držel přítelkyni za nohy z balkonu, pak ji pustil! Za brutální vraždu mu hrozí doživotí

Ohavného činu se dopustil v první polovině srpna Tibor H. (46), který držel svou přítelkyni Renátu K. (†45) za nohy z balkonu v bytě ve druhém poschodí. Předtím společně požili značné množství alkoholu. Zoufalá žena se pokoušela chytit rukama zábradlí. To se jí povedlo, ale v ten okamžik ji muž pustil. Renáta se neudržela a spadla na travnatou plochu před domem.

Žena utrpěla četné zlomeniny žeber, hrudní a krční páteře a zápěstí. Mimo to také pohmoždění srdce a roztržení plic. Těmto zraněním na místě podlehla.

Přivolaní policisté ihned vzali Tibora to vazby. Necelou hodinu po incidentu nadýchal okolo 2,3 promile alkoholu. Policii tvrdil, že si nic nepamatuje. „Pili jsme pivo, víno a další alkohol. Byla to moje kamarádka a přebývala u mě, protože ji rodiče vyhodili. Mrzí mě, co jsem udělal, pořádně jsem si zavařil. Na nic se ale nepamatuju, byl jsem opilý,“ řekl Tibor.

Původně mu měl za jeho čin hrozit trest 15–20 let vězení. Podle deníku Korzár však může dostat až doživotí. Muži bylo jasné, že v případě prokázání blízkého vztahu k nebohé ženě mu bude udělen přísnější trest. Policii proto sdělil, že Renáta jeho družka nebyla. Prý spolu krátce žili a udržovali intimní vztah. Ten však prý měla i s jinými muži, proto mu byla lhostejná.