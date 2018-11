Italský manžel Silvii z pomsty podpálil dům a zabil syna: Její rodina chce, aby se vrátila do své domoviny

Chtěl se jen pomstít své exmanželce, místo toho zabil jejich syna! Psychopat Gianfranco Zani (53) podpálil v Itálii dům své exmanželky Silvie (39). Jenže jejich jedenáctiletý syn Myrco byl tou dobou doma a při požáru se zřejmě nadýchal zplodin. Po převozu do nemocnice zemřel. Zdrcená matka skončila na psychiatrii. Teď ji její rodina žádá, aby se vrátila domů na Slovensko.

Slovenka Silvia se před dvaceti lety přestěhovala do Itálie, kde se provdala za natěrače Gianfrance Zaniho. Spolu měli tři syny. Zpočátku se jejich manželství zdálo jako krásná idylka. Vše se ale časem změnilo a Silvia se s manželem hodlala rozvést. Ten nesl situaci tak těžce, že začal nebohou ženu i se syny pronásledovat a ohrožovat.

Proto úřady na příkaz soudu umístily matku i s dětmi do ochranného bydliště, kde jim násilník nemohl ublížit. V půlce listopadu soudce nařídil Zanimu, aby se ke své rodině nepřibližoval na méně než 100 metrů. Silvia předpokládala, že jim díky tomu od manžela nehrozí již žádné nebezpečí, a vrátila se domů.

Manžel Silvie podpálil dům a ujel! V plamenech zemřel jejich syn (†11)

Dva dny poté, ve čtvrtek okolo páté hodiny, však Gianfranco přijel k jejímu domu a podpálil ho. Žena se tou dobou vracela autem se svými dvěma syny Alexem (17) a Fabiem (4). Její bývalý manžel se do ní pokusil několikrát nabourat. Pak ujel. Silvia s hrůzou zjistila, že z horních pater domu vychází kouř. Uvnitř byl její jedenáctiletý syn Marco.

„Když jsem vešla do domu, ucítila jsem kouř. Uvědomila jsem si, že nám vyhrožoval podpálením domu. Chtěla jsem se dostat do ložnice, ale všude byl kouř. Nemohla jsem dýchat,“ popsala hrůznou chvíli Silvia pro italský deník Corriere della serra. „Nevím, zda manžel věděl, že je Marco uvnitř.“

Místní média tvrdí, že se chlapec pravděpodobně pokoušel dostat ven, ale dveře se zasekly a on se nadýchal zplodin. V bezvědomí jej záchranáři převezli do nemocnice, kde však zemřel na zástavu srdce. Ze smrti chlapce obvinili policisté jeho otce a poslali jej do vazby.

Slovence Silvii se chtěl pomstít její italský manžel. Zapálil dům, v němž uhořel jejich syn Marco (†11)

Tragédie trápí celou Silviinu rodinu. „Matka odjela za Silvií a chce, aby se vrátila na Slovensko. Uvažuje o tom, ale bude to těžké, jelikož chlapci jsou doma v Itálii. S manželem to měla těžké. Neustále ji bil i před chlapci, a když se jí zastali, dostali i oni. Ale že bude schopný něčeho takového, to nás všechny šokovalo,“ řekla příbuzná Slovenky z obce Bojnice.