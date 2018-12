Muž (28) na Náchodsku s kradeným mercedesem najížděl do policistů! Strážci zákona museli použít služební zbraně, aby ho zastavili (ilustrační foto)

Soud v sobotu poslal do vazby osmadvacetiletého cizince, který kradeným mercedesem na Náchodsku najížděl do policistů, když se ve čtvrtek snažil přes české území dostat z Německa do Polska. Při zákroku policisté museli použít i služební zbraně. Po vypátrání vozidla u Jívky a Stárkova na pomezí trutnovského a náchodského regionu, udělaly policejní hlídky na ujíždějící vůz zátah.