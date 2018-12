Cizinec (28) kradeným mercedesem najížděl do policistů! Na útěku ho dopadl pes Chucky

Před policisty prchal v kradeném Mercedesu Benz cizinec (28), který se přes Česko snažil dostat do Polska. Policejní hlídky ho vypátraly v oblasti Jívky a Stárkova, kde vytvořily zátarasy. Ovšem cizinec odmítal zastavit. Na policisty najížděl. Strážci zákona museli dokonce použít služební zbraň! Muže se nakonec podařilo dopadnout díky policejnímu psovi Chuckymu.

Cizinec (28) ujížděl v kradeném vozidle Mercedes Benz z Německa a namířeno měl do Polska. Tam se však už nedostal. Policistům se ho podařilo vypátrat na Náchodsku, kde v oblasti Jívky a Stárkova, vytvořily zátarasy. Muž se přesto jen tak nehodlal vzdát. „Po vypátrání odcizeného vozidla v oblasti Jívky a Stárkova na pomezí trutnovského a náchodského regionu, udělaly policejní hlídky na ujíždějící vůz zátah. Muž však odmítal zastavit a naopak najel na policejní auto i zasahující policisty. Ti stihli uskočit a vystřelit na pneumatiky prchajícího vozu,“ uvedly policejní mluvčí Lenka Burýšková a Eva Prachařová.

Muž posléze ujel ještě zhruba kilometr a půl a utekl do lesa. Policisté proto do akce zavolali psovody. Cizince se nakonec podařilo dopadnout díky psovi Chuckymu. „Policisté nebezpečného muže okamžitě zadrželi a přiložili mu služební pouta. Provedená orientační zkouška na přítomnost návykových látek skončila u podezřelého s pozitivním výsledkem,“ dodaly policejní mluvčí s tím, že v sobotu soud muže poslal do vazby.