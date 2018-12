Kamarád vzal na kamaráda mačetu, ten zemřel: Z hrdiny je vrah?

Velkou roli v tomto případě zřejmě sehrály drogy. K tragédii došlo v sobotu večer v jednom z bytů na Borech. Kevin podle policie zemřel rukou o něco málo staršího vrstevníka. „Ten byl v bytě se svými známými a sečnou zbraní napadl větší intenzitou do krku mladíka, který zraněním na místě podlehl,“ popsala policejní mluvčí Martina Korandová. Vražednou zbraň kriminalisté zajistili na místě, údajně se má jednat o mačetu.

Krvavý víkend v Plzni: Dvě vraždy během dvou dnů! Jedna pokus, druhá dokonaná

Vytáhl bruslaře

David K. byl po zadržení obviněn z vraždy a putoval rovnou do vazby. Ještě loni mu přitom děkoval plzeňský primátor Martin Zrzavecký za prokázané hrdinství. V lednu totiž zachránil život muži, který se propadl ledem do řeky Mže a bez mladíkova zásahu by možná nepřežil.

„Třicátého ledna v podvečer hrál David se svým kamarádem fotbal na ledě pod Rooseveltovým mostem. Byli svědky toho, že se v blízkosti pilíře propadl do vody bruslař. David se zachoval jako chlap, neváhal. Když i pod ním začal led praskat, tak si lehl, sundal mikinu, použil ji jako lano a mládence zachránil,“ popsal událost Miroslav Široký, ředitel Hotelové školy Plzeň, který Davida k primátorovi doprovodil.

Od města tehdy dostal notebook a od školy sadu profesionálních nožů, které mu měly pomoci k vysněné kariéře kuchaře. Nakonec však vše dopadlo úplně jinak...

Problémy s fetem

Podle kamarádů mohli mít oba mladíci problémy s drogami, Kevin byl dokonce umístěn do ústavní péče. Z ústavu ale zřejmě utíkal, a často se tak objevoval v policejní databázi hledaných osob. Na útěku byl i v době své smrti. Co se mezi mladíky osudný večer odehrálo, zatím není jasné.

Studentku někdo zavraždil a stáhl z kůže. V případu nastal po 20 letech posun

Vzkazy do nebe

Zdrcení známí oběti vyjadřují smutek ze ztráty oblíbeného kamaráda i na sociálních sítích. „To sis nezasloužil, kamaráde Kevine. Měj se tam nahoře krásně. Nezapomenu,“ píše jedna z nich na Facebooku, která si myslí, že v hrůzném činu sehrál roli pervitin.