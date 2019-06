Ženu s rakovinou napadl v Chebu mačetou cizinec, vážně ji pořezal

Napadená, která u sebe podle TV Nova měla hodně peněz na léčbu onkologických problémů, skončila s vážnými poraněními. Nadále zůstává v nemocnici se zraněnou hlavou a useknutým kusem prstu.

Pachatel skončil ve vazbě. Obviněn je z loupežného přepadení, za které mu hrozí 5 až 12 let ve vězení. Zraněné pomohli lidé, kteří vyběhli z okolních domů. Ti přivolali záchranku a policii.