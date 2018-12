Šokující tragédie na D5: Auto vletělo do odstaveného kamionu! Dva lidé nepřežili

Nehoda se stala v areálu čerpací stanice MOL v neděli kolem 22. hodiny. V osobním autě cestovali čtyři lidé, dva zraněním na místě bohužel podlehli. Ostatní museli vyprostit hasiči. Záchranáři pro zraněné vyslali sanitky a vrtulník.

"Osobní automobil z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo těleso dálnice, narazil do směrové cedule a poté narazil do nákladního automobilu. V osobním automobilu cestovaly čtyři osoby, dvě osoby utrpěly zranění neslučitelná se životem a dvě osoby byly zraněny a transportovány, jedna pozemní cestou a druhá vrtulníkem, do nemocnic do Prahy," uvedl velitel zásahu Pavel Šimek. Autobus se v Žatci střetl s osobákem: Řidička (†18) na místě zemřela