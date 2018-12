Předvánoční tragédie se odehrála v pátek v podvečer u slovenské obce Kolárovo. Podle svědků tu Zoltán (†40) ve felicii předjížděl kolonu pomalu jedoucích aut a za ním se o to samé pokusil Richard (20) za volantem šedého opelu. Když se proti nim vyřítilo další auto, Zoltán se stihl zařadit. Richard se však s protijedoucím autem čelně střetl a náraz obě auta vymrštil na felicii. Škodovka se zastavila o strom a její řidič ve vraku zůstal zaklíněný.

Zoltána vyprostili až záchranáři. "Na místě ošetřili muže s vícenásobnými poraněními celého těla, s takzvanou polytraumatem, uvedli ho do umělého spánku a ve vážném stavu transportovali do Nemocnice v Komárně," popsala TV JOJ mluvčí slovenských záchranářů Alena Krčová. Táta od rodiny však bohužel zraněním v nemocnici podlehl. Řidič jedoucí ve svém jízdním pruhu se ze zranění bude léčit 12 týdnů. Richard, který se nestihl zařadit do jízdního pruhu, utrpěl pohmožděniny a otřes mozku.

Zoltánova rodina se z tragédie nemůže vzpamatovat. Manželka Anikó a dcerka Natálka už mají doma vyzdobeno i napečeno na Vánoce, svátky však teď nejspíš slavit nebudou. "Stále nám to nedochází. Akorát když odcházel se ptal, co si přeji pod stromeček. Malé už i koupil pejska, kterého jí dal už před týdnem. Nyní ho stále má v náručí," řekla Novému Času se slzami v očích manželka Anikó. "My už máme celý byt vyzdobený, i stromeček máme, i napečeno mám. Ani tam nechci jít, nechci Vánoce. Nevěřím tomu, on byl nejlepší člověk na světě, měl hodně kamarádů, v létě jsme oslavovali čtyřicítku, má tu být s námi," dodala zdrcená žena.

Nejhůře vše snáší jedenáctiletá Natálka, která si neustále hraje s pejskem, kterého dostala, a ptá se, kdy táta vrátí. "Ona to ještě zpracovává, nedochází jí to. Ještě ani neplakala. Chci, aby tam v nebi věděl, že ho velmi milujeme a nikdy na něj nezapomeneme. Stále zde bude mezi námi, neumím si představit, jak budeme nyní žít," vysvětlila mladá vdova.