Lisa Williams byla 25. listopadu doma s přítelem a svými syny a připravovala se na první společné Vánoce. Spolu se syny chystala ozdoby, když do bytu vtrhla bývalá manželka Lisina přítele Travise a zastřelila ji. Travis vražedkyni zadržel do příjezdu policie. Jeho partnerka střelnému zranění později v nemocnici bohužel podlehla.

Zavražděná byla s Travisem Cookem ve vztahu zhruba půl roku, jejich štěstí ale nebylo všem po chuti. Podle Lisiny sestry Beky Williams musela Lisa od června snášet nepříjemné útoky Travisovy exmanželky.

Chelsea Cook se pravděpodobně nepřenesla přes lednový rozvod a na novou přítelkyni bývalého manžela nesnesitelně žárlila. Její účet na Instagramu plnila nenávistnými vzkazy, dokonce ji několikrát konfrontovala v bance, kde Lisa pracovala a seznámila se s Travisem, a bombardovala telefonáty.

Bekah Williams prý v srpnu chování Chelsea oznámila řediteli školy, kde zhrzená žena pracovala. „Vypadá to, že to bylo k ničemu,“ řekla nyní Bekah médiím. Útoky na její sestru totiž nadále pokračovaly a vyvrcholily tragédií.

Škola se sice věc pokusila vyšetřit, ale zjistila jen, že Chelsea čelila obvinění z domácího násilí v přítomnosti dětí. Bekah médiím řekla, že tento případ s její sestrou neměl nic společného.

Sama Lisa prý nechtěla věc nahlásit na policii, protože se obávala, jaký vliv by to mělo na společné děti Chelsea a Travise. „Zpětně si myslím, že měla policisty zavolat pokaždé,“ dodala Bekah. Lisa to bohužel neudělala ani jednou.

„Každý den jsem se bála o její život,“ řekla Lisina matka Tawny. „Byla kouzelná. Chci, abychom si ji pamatovali kvůli tomu, jak žila. Ne kvůli tomu, že byla zavražděna,“ napsala Tawny v dojemném vzkazu na Facebooku. Vražedkyně nyní stane před soudem, který rozhodne o jejím trestu.