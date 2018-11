"Tady už nejde o spravedlnost": Nečesaní zuří, soud zrušil zprošťující rozsudek na Lukášem

Pražský vrchní soud znovu zrušil rozsudek, který zprošťoval Lukáše Nečesaného viny z pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích. Vyplývá to z justiční databáze. Případ z roku 2013 tak bude muset pošesté řešit krajský soud. Na posun v kauze v pátek upozornil místopředseda Spolku Šalamoun Václav Peričevič.

"Rozhodnutí soudu I. stupně zrušeno a věc vrácena soudu I. stupně k novému projednání," stojí v databázi k usnesení vrchního soudu, které je datováno dnem 28. listopadu.

Nečesaného znovu osvobodili! Případ se mění ve válku soudů

Jak celou věc přijali Nečesaní jsme se zeptali Lukášova otce. "Je to pro mě šok, ale tak jako vy, jsme dnes (pátek 30. 11., pozn. red.) čistě náhodou tu informaci objevili na úřední desce Vrchní soudu a paradoxně, dnes jsme do datové schránky dostali rozhodnutí Nejvyššího soudu o nevyhovění stížnosti na podjatost soudce Lněničky, kterou jsme podávali. A hned jsme dostali rozhodnutí, že ten případ bude na Vrchním soudě řešit pan Lněnička a zároveň jsme zjistili, že včera již pan Lněnička rozhodl," řekl Blesku Lukáš Nečesaný st.

Rodina ovšem zatím netuší, co přesně je obsahem rozhodnutí, a tak s veškerými emocemi a přípravami musí počkat na doručení kompletního znění rozsudku. "Vzhledem k tomu, že z úřední desky Vrchního soudu je jasné, že došlo k neveřejnému zasedání, tak jediným výsledkem toho neveřejného zasedání logicky může být zrušení rozsudku. Uvidíme. Nikoho z nás, ani právní zástupce, nenapadá existence jakéhokoliv důvodu kvůli kterému měl být zrušen, ale uvidíme třeba nás pan Lněnička překvapí."

Nečesaný po »tajném rozsudku« vytáhl do dalšího boje! Stížnost na nejvyšší místa

Obžaloba tvrdí, že tehdejší student Nečesaný napadl kadeřnici polenem, opakovaně ji udeřil do hlavy a sebral jí přes 10.000 korun z tržby a peněženky. Královéhradecký krajský soud mladíka třikrát uznal vinným, nejprve mu dvakrát uložil 16 let, později 13 let vězení. Po zásahu Nejvyššího soudu byl Nečesaný dvakrát viny nepravomocně zproštěn. Předchozí osvobozující rozsudek vrchní soud rovněž zrušil.

"Ten případ se dostal do roviny, kde už nejde o spravedlnost. Syn je z toho velmi nešťastný, protože má doma malý miminko, studuje vysokou školu a pořád neví, kdy to skončí, přestože mu ty rozsudky dávají za pravdu, že tam jsou důkazy co ho jako pachatele vylučujou a přesto dokáže někdo neustále projevovat svůj názor tím, že nehodlá měnit své původní rozhodnutí," uzavřel Nečesaný.