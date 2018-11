Zmizela Maddie, když šla hledat své rodiče? Scotland Yard má horkou stopu k nalezení dívky!

Už je to více než dvanáct let, co se po malé Madeleine při rodinné dovolené v Portugalsku doslova slehla zem. Rodiče stále věří, že je jejich dcera naživu, a úřady po dívce nepřestaly pátrat. Scotland Yard znovu prošetřuje teorii, že se dívka ztratila, když šla hledat své rodiče, kteří večeřeli v blízké restauraci. Manželům McCannovým vyšetřovatelé sdělili, že objevili dvě důležitá vodítka k vyřešení celého případu.