Nová naděje v pátrání po Maddie! Policisté se dočkali překvapení

Zatím neúspěšné pátrání po zmizelé Madeleine McCann již přišlo na v přepočtu více než 340 milionů Kč, částka ale dále poroste. Peníze na akci měly vystačit do konce září. Britské ministerstvo vnitra však vyslyšelo požadavky policistů i veřejnosti a rozhodlo se věnovat do vyšetřování dalších 4,5 milionu Kč, které by měly vystačit v pokračování operace do konce března 2019.