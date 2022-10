Nákladní loď objevila dívenku ve člunu uprostřed Atlantiku: Její rodinu na jachtě vyvraždil maniak

Nicolaos Spachidakis, druhý důstojník řecké nákladní lodi Captain Theo, si z kapitánského můstku prohlížel rozlehlý průliv, jenž dělí dva hlavní bahamské ostrovy, když cosi v dálce upoutalo jeho pozornost. Mezi stovkami lodí se zaměřil na malou bílou tečku, o které byl ihned přesvědčen, že se nejedná o pouhý kus uplavaného dřeva.

Upozornil kapitána, který navedl plavidlo směrem ku podezřelé skvrně. Když se k němu přiblížili, byli všichni přítomní šokováni. V malém člunu objevili jedenáctiletou blonďatou dívku. Jeden z členů posádky ji vyfotografoval, jak mžourá do slunce a dívá se na loď, která ji zachránila. Snímek se dostal na titulní stranu časopisu Life. Příběh o Terry Jo Duperraultové obletěl celý svět. Jak se ale toto malé dítě dostalo samo doprostřed oceánu?

Příběh začíná na luxusní jachtě, kterou si na rodinný výlet pronajal dívčin otec, doktor Arthur Duperrault. Kromě své manželky a jejich tří dětí ve školním věku s sebou vzal i svého přítele, bývalého mariňáka, Juliana Harveyho s jeho novou chotí. Podle všeho první dny cesta probíhala hladce a všichni si užívali slunnou dovolenou až do pátého večera.

Malou Terry Jo probudil „křik a dupání“ na palubě. Později v rozhovoru s novináři vzpomínala, že „vstala z postele a šla se podívat nahoru“. Zde se jí naskytl pohled, na který do smrti nezapomněla. Její matka a jeden z bratrů leželi v tratolišti krve. Poté si všimla Harveyho, jak k ní pomalu kráčí. Když se ho zeptala, co se stalo, dal jí jen facku a přikázal jí, aby šla do podpalubí.

Torzo lodi se však brzy začalo plnit mořskou vodou a Terry Jo vyšla opět nahoru. Harvey jí sdělil, že jejich loď se potápí. Poté, co si všiml, že se menší pramice utrhla, vrhl se za ní do vody a dívku nechal na pospas jejímu osudu.

Děvče si však vzpomnělo, že se na lodi nachází ještě jiný nafukovací člun. Podařilo se jí jej dostat na moře a uniknout z potápějící se jachty. Bez jídla, vody a jakékoliv pokrývky, která by ji chránila před pražícím sluncem, strávila Terry Jo tři a půl dne, než ji zachránil kapitán Theo.

Vyčerpaná a oslabená dívka několik dní v kuse spala. Když se probudila, zjistila, že Harvey celou posádku zabil. Kromě ní. Své ženy se nejspíše zbavil kvůli tučnému odškodnění od pojišťovny. Avšak při zločinu jej vyrušil jeho přítel, a tak zpanikařil a ubodal jej.

Nalezla ho až nákladní loď Gulf Lion, která jej předala americké pobřežní stráži. Harvey jim napovídal, že se jachta porouchala a on jediný z posádky přežil. Při převozu na pevninu však strážníci zjistili, že Terry Jo je na živu. Vrah se údajně zakoktal a utrousil jen: „To je úžasné!“. Následujícího dne se Harvey zabil ve svém motelovém pokoji. Podřízl si stehenní tepnu a hrdlo.

Dodnes nebylo zcela vysvětleno, proč se muž rozhodl nechat mladou Terry Jo Duperraultovou naživu. Někteří se domnívali, že měl nějakou skrytou touhu být dopaden. Ať už to bylo jakkoli, tento bizarní akt milosrdenství vyústil v mediální fenomén, který uchvátil celé Spojené státy.