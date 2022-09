Útok na Židy na německé půdě: Teroristé během Olympijských her v Mnichově roku 1972 zabili 11 izraelských sportovců!

XX. letní olympijské hry v Mnichově budou zřejmě navždy spjaty s tragédií, kterou mělo na svědomí arabské teroristické komando z organizace Černé září. To 5. září 1972 vtrhlo do olympijské vesnice a zabilo jednoho izraelského sportovce společně s trenérem. Následně devět sportovců drželo jako rukojmí. Když chtěli teroristé s Izraelci přistát na letišti ve Fürstenfeldbruck, vyhodili členové komanda vrtulníky do vzduchu. Celková bilance tragického atentátu tak byla 11 mrtvých izraelských sportovců a řada omylů a chyb na straně německých úřadů.

Měly to být olympijské hry, kde budou sportovci bojovat o nejlepší umístění pro svou zemi a posouvat rekordy. XX. letní olympijské hry v Mnichově, které se konaly na přelomu srpna a září roku 1972, navždy však budou spjaty s krveprolitím nevinných izraelských sportovců.

V olympijské vesnici nebyly toho roku žádné bezpečnostní kontroly. Německo totiž chtělo po olympijských hrách v roce 1936, které Adolf Hitler zneužil k nacistické propagandě, ukázat světu vlídnou tvář.

Izrael na požadavky komanda nepřistoupil

5. září 1972 přelezlo v přestrojení devět členů arabského teroristického komanda z organizace Černé září plot olympijské vesnice. Následně si nasadili kukly, vyndali granáty a pušky a zamířili k budově, kde spala reprezentace izraelských sportovců. Část jich stihla utéct, ale některým se to nepodařilo. I když se v pokojích nacházeli vesměs silní vzpěrači a zápasníci, teroristé zastřelili vzpěrače Josefa Romanoa společně s trenérem zápasníků Mošem Weinbergem. Zbylých devět sportovců drželi dále jako rukojmí.

Začal krutý boj o čas. Teroristé, kteří se označovali jako palestinská organizace Černé září, požadovali, aby bylo z Izraele propuštěno 234 vězněných Palestinců. Pohrozili, že pokud se tak nestane, všechny rukojmí zastřelí. Zatímco olympijské hry stále probíhaly a sportovci soutěžili o cenné kovy, izraelská vláda jednala o dalším postupu, aby zachránila život izraelským reprezentantům.

Německo se mýlilo v počtu teroristů

Tehdejší izraelská premiérka Golda Meirová odmítla na požadavky Černého září přistoupit a chtěla do Mnichova poslat vlastní speciální komando. To ale německá vláda odmítla. „Pro nás to byla noční můra. Unesení Židé na německém území, to byla velmi citlivá situace. Nejprve jsme za jejich propuštění nabídli neomezenou sumu peněz, pak jsem se nabídl i sám. Obojí ale odmítli,“ vzpomínal v minulosti tehdejší ministr vnitra Hans-Dietrich Genscher.

Na straně Německa došlo k několika fatálním chybám. Snahu dostat se do budovy a zastřelit teroristy sledovala média z celého světa, která byla v bezprostřední blízkosti části olympijské vesnice. Nikomu zřejmě nedošlo, že i členové komando mají uvnitř televizi a vše se zájmem pozorují. Nešťastnou dále byla i domněnka o počtu teroristů. Německo se domnívalo, že jich je pět, bylo jich však bohužel osm.

Devět sportovců se do Izraele nevrátilo

To se ukázalo jako fatální omyl. Vůdce teroristů Ísa k večeru oznámil, že chtějí vrtulníky, které je dopraví na letiště, aby mohli i s rukojmími opustit Německo. Na letišti si dva teroristé chtěli zkontrolovat přistavené letadlo, zda se nejedná ze strany Německa o léčku. Když se vraceli k vrtulníku s rukojmími, začala palba policejních odstřelovačů. Ti však netušili, že musí pro záchranu rukojmích zastřelit během pár vteřin osm teroristů, nikoliv pět.

Následná přestřelka trvala několik desítek minut a na jejím konci na letišti zůstalo pět mrtvých teroristů, o život přišel jeden německý policista a těžce zraněný byl jeden z odstřelovačů. Když zbylí tři členové Černého září zjistili, že je jejich situace bezvýchodná, zastřelili část rukojmí a s dalšími vyhodili vrtulník do vzduchu. Všech devět izraelských sportovců, se už nikdy z olympijských her za rodinami nevrátilo.