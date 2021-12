Jiří Straka (51), alias spartakiádní vrah, má na svědomí životy tří žen a nespočet napadení. Před 36 lety byl odsouzen na deset let vězení, před trestem smrti ho zachránil jeho nízký věk, v době vraždění mu bylo 15 let. Dnes žije pod jinou identitou na Moravě, dokonce se i oženil s Růženkou, kteoru potkal v léčebně.

Před 36 lety se měla v Praze na Strahově konat obrovská událost – spartakiáda. Tehdy ale v Praze řádil i sériový vrah a násilník, Jiří Straka (tehdy 15) napadal ženy, chtěl po nich sex, často je i okrádal. Postupem času byly jeho útoky častější a brutálnější. Ženám to nahánělo obrovský strach.

Před tím, než Straka 8. dubna 1985 poprvé vraždil, napadl tři dívky, po jedné chtěl sex, ta se mu ale díky léčce vysmekla a utekla. Další dívku udeřil dlažební kostkou do hlavy, u třetí ale nepochodil, uměla judo a přeprala ho.

V dubnu v devět večer potkal na Novodvorské ulici Alici (†23), matku dvou dětí, která byla zrovna na cestě ke svému příteli. Straka ji napadl, odtáhl mezi stromy a znásilnil. Mezitím jí pusu ucpal kalhotkami, hlínou a kamením, do nosu jí strčil srolované listy. Tělo zaházené listím objevil až druhý den policejní pes při pátrací akci.

K druhému útoku došlo 4. května v Hloubětíně. Tady zaútočil na Vlastu (tehdy 54), kterou si vytipoval v tramvaji. Když ji přepadl, tlačil jí palci na ohryzek, poté jí klekl na krk, utáhl kolem něj smyčku a tělo vytáhl na dodávku s plachtou. Když žena upadla do bezvědomí, okradl jí. Celou dobu pak žil v tom, že jí zabil. Když ho ale policie dopadla a prováděla s ním výslech, dozvěděl se, že žije.

Ještě toho večera si pak vyhlédl další oběť. Třicetiletou lékařku Věru brutálně napadl její botou s podpatkem, kterou jí mlátil do hlavy, dokud neodpadla. Tady jeho počínání opět skončilo vraždou a znásilněním. Znovu svou oběť okradl.

Dopaden!

Straka do Prahy dojížděl z Kladna, kde se učil hornickému řemeslu. Dopadnout se ho podařilo 18 dní po posledním vražedném útoku. Napomohla tomu i výpověď jedné z dívek. Kriminalisté nechtěli věřit, že právě on je tím sériovým vrahem. Nicméně se ke všem svým činům později doznal, včetně i několika dalších. „Nikdy předtím ani potom jsem nepracoval pod tak strašným politickým tlakem. Dělali jsme na tom tři vyšetřovatelé a kromě toho dalších 200 policistů. Ženy v Praze se bály vyjít do ulic, málem se odkládala spartakiáda,“ vzpomínal před lety v tisku bývalý kriminalista Jiří Markovič, jehož tým tehdy vraha odhalil.

Straka při vyšetřování spolupracoval, prý byl i nadprůměrně inteligentní. Jediné, čeho litoval, bylo jeho dopadení. Městský soud v Praze Straku poslal v prosinci 1985 na deset let vězení. Pro mladistvého to byl nejpřísnější trest, jaký mohl dostat. Utekl tak zřejmě trestu smrti, který by mu za vraždy hrozil. Soud ho uznal vinným ze tří vražd, dvou pokusů o vraždu, pěti znásilnění, tří loupeží a pěti krádeží. Soudní znalci Straku popsali jako agresivního člověka se zvýšenou sexuální aktivitou a sklony k sadismu a nekrosadismu.

Trest smrti by byl lepší, řekla jeho maminka

„Trest smrti by byl pro syna lepší. A pro nás taky. Vždycky jsem to říkala. Ne z nenávisti, i přes to strašné, co udělal, pořád zůstal mým synem. Ale věděla jsem, co ho v kriminále čeká. Vězení ve Valdicích přežil jen proto, že dělal děvku silnějšímu," řekla před lety jeho matka Marie.

S tím souhlasil i jeho tatínek, který vystupoval v dokumentu České televize. „Bylo by lepší, kdyby tenkrát Jirka dostal trest smrti. Pro něj by to znamenalo vysvobození a pro nás taky," řekl. „A nejspíš by to bylo dobré i pro veřejnost. Lidi by si řekli 'Smrt za smrt' a líp by se s tím vyrovnali," doplnila ho ještě paní Marie.

Peklo ve vězení

V kriminále si zažil i nebývalé peklo. „Svého času jsem byl na tom tak, že by to pro mě bylo vykoupení. Já vím, co strašného jsem svým obětem udělal. Prožil jsem si to na vlastní kůži, když mě spoluvězni chtěli pověsit. Vyvázl jsem jen směšnou souhrou náhod,“ prohlásil tehdy.

Spoluvězni se k němu chovali mimořádně brutálně. Když ho chtěli oběsit, rozkopali mu u toho genitálie. Později, podle rozhodnutí soudu, musel být Straka vykastrován. „Z toho, co vím, tak mu tu kastraci víceméně udělali spoluvězni. A on tvrdí, že i bachaři,“ uvedl v jednom z rozhovorů Markovič.

V květnu roku 2004 byl Straka propuštěn na svobodu, pomohla tomu i amnestie tehdejšího prezidenta Václava Havla. Avšak byl následně přesunut a uzavřen na sexuologickém oddělení psychiatrické léčebny v pražských Bohnicích.

Po propuštění se přesunul na Moravu, kde dodnes žije pod jinou identitou, příjmení má Novák. Když z léčebny odešel, oženil se s Růženkou, se kterou se tam seznámil. Manželství se ale později rozpadlo, před tím jí ale pomáhal vychovávat dítě z prvního manželství. Vě vězeních a léčebnách pobýval celkem 19 let.