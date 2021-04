Byla krásná a cílevědomá. Ruth Ellisová se narodila ve městě Rhyl ve Walesu 9. října 1926. Její máma Elisaberta Goethalsová byla belgická válečná uprchlice a její otec Arthur Hornby byl muzikant. Z rodného města se rodina přestěhovala nejdřív do Basingstoku v hrabství Hampshire. Ruth nechala školy a začala už ve čtrnácti pracovat jako servírka.

Kvůli penězům skončila jako prostitutka

Poté, co se přestěhovala do Londýna, začaly její eskapády s muži. Byla krásná platinová blondýnka a s ladnými křivkami a širokým úsměvem a tak o zájem mužů neměla nouze. V pouhých sedmnácti letech otěhotněla s kanadským vojákem a porodila syna. Otec dítěte nejdříve posílal na syna peníze, ovšem později přestal a chlapec šel bydlet k babičce. Ruth byla zoufalá. Neměla peníze. Začal pracovat jako modelka neváhající se svléknout před fotografem.

Navíc pracovala i v nočním klubu jako hosteska. Nakonec dělala i prostitutku. Ve třiadvaceti znovu otěhotněla. Otcem dítětem měl být podle informací britského deníku Daily Mirror jeden z návštěvníků klubu. Dítě si ale nehodlala nechat a šla na potrat. Netrvalo to dlouho a znovu si našla muže. Byl jím jednačtyřicetiletý rozvedený zubař George Ellis. Manželství ale nebylo šťastné, Ellis byl alkoholik a agresor. Byl přesvědčený, že ho manželka podvádí a Ruth tak od něj utíkala a znovu se vracela. V roce 1951 Ruth porodila dceru Georginu. Ellis odmítl dítě přijmout za své, čímž manželství nadobro skončilo.

Vražda násilnického manžela

Po rozvodu znovu začala pracovat jako prostitutka a později se stala manažerkou klubu Little Club v Knightsbridge. V té době se začala scházet hned se dvěma muži, což mělo nakonec tragický konec. Vídala se s Davidem Blakelym, automobilovým závodníkem a miláčkem londýnské smetánky, a zároveň udržovala vztah s bývalým letcem RAF Desmondem Cussenem, s nímž dokonce začala bydlet poté, co ji vyhodili z klubu. Ruth si nakonec vzala Blakelyho, ale jejich vztah byl jako na horské dráze. Ruth několikrát prodělala potrat, naposledy, když ji Blakley praštil do břicha. Domácí násilí mělo probíhat neustále.

Vše se vyhrotilo na velikonoční neděli v roce 1955. Blakley si tehdy užíval večer v slavném klubu Magdala, když k němu přijela i Ruth. Vyzbrojená byla revolverem a čekala, až její manžel vyjde ven. Nakonec kolem půl desáté večer vyšel ven i se svým kamarádem Clivem Gunnelem. Ruth na něj zakřičela, ale ignoroval ji. Vzala zbraň a vystřelila. Napoprvé minula. Vystřelila tedy podruhé a Blakley se svalil k zemi. Přistoupila k němu a vystřelila ještě třikrát. Pak se měla otočit na vyděšeného kamaráda a říci: „Zavoláš policii, Clive?“ Jakmile se na místě objevila policie, tak podle informací deníku Irish Times řekla: „Zatknete mě, prosím?“

25 minut k rozhodnutí o smrti

Proces s Ruth byl neuvěřitelně krátký. Když se jí zeptali, zdali vraždila úmyslně, odpověděla: „Je očividné, že jsem ho chtěla zabít.“ Porotě trvalo pouhých pětadvacet minut, než ji shledala vinnou a odsouzena k trestu smrti oběšením. Případ Ruth, ale vyvolal rozruch ve společnosti. Až 50 tisíc lidí mělo podepsat petici, která volala potom, aby Ruth byla ušetřena.

Šlo o matku, která za sebou nechala desetiletého chlapce a tříletou dceru. Nikdo nevzal v úvahu domácí násilí, kterému čelila a navíc ani nebyla zvážena role jejího milence Desmonda Cussena, který jí měl dát zbraň a odvézt do hospody. Byla oběšená 13. června 1955 a stala se poslední popravenou ženou v Británii. Při popravě se měla usmívat na svého popravčího. Rozsudek smrti byl ve Velké Británii zrušen o deset let později.