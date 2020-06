Jméno, které dokáže nahnat strach. Rakušan Johann, alias Jack Unterweger se narodil v srpnu roku 1950 jako nemanželský syn servírky a příležitostné prostitutky a amerického vojáka. Jeho matka měla opakované potíže se zákonem.

Chlapec byl od několika měsíců věku v pečovatelském zařízení, poté v péči svého dědečka a svých příbuzných. Jeho dětství zdaleka nebylo idylické, a on se brzy dostal na scestí. Žil jako bezdomovec a živil se jako pasák. Nebylo divu, vždyť nedokončil ani základní školu a nikdy neměl pořádnou práci. O svém dětství napsal knihu Očistec aneb cesta do kriminálu, která byla přeložena do češtiny. Tady továrník Kraus zastřelil celou rodinu! Mrazivou ložnici smrti vystavují v Mostě

Do chvíle, kdy nad ním v jeho 24 letech úřady zlomily hůl, byl celkem desetkrát trestán za majetkové, mravnostní a násilné delikty. Bublalo v něm ale daleko větší zlo. Přišel prosinec roku 1974 a Jack Unterweger spáchal svou první vraždu! Zabil teprve osmnáctiletou studentku ze sousedství. Vražda mladé dívky byla tehdy už dost zvláštní. Se svou přítelkyní jí vlákal do auta, zavezl do lesa a svázal, a okradl.

Nahou jí pak mlátili ocelovým prutem do hlavy, nakonec jí okolo krku omotal podprsenku, kterou zavázal a uškrtil ji. Než z místa činu odešel, naházel na ni větve. Za vraždu a dalších 16 skutků byl tehdy odsouzen na doživotí. Ve vězení začal psát básně, pohádky i romány.

Po patnácti letech svého pobytu za vysokou zdí mu svitla naděje, že se dostane na svobodu. Pomohla tomu uspořádaná podpisová akce. Zaručili se za něj přední intelektuálové jeho doby. Prý se polepšil a měl by být propuštěn. A tak se skutečně stalo, vrah mladé dívky se dostal na svobodu, jako vězeň – básník, dokonce i opěvovaný jako polepšený vrah. Tehdy nikdo netušil, že v jeho nitru dál číhá tatáž bestie. Mladíka (†23) na koloběžce srazil mladík v BMW: Řidič (20) z místa ujel!

Vražda v Praze

Unterweger byl pět měsíců na svobodě. Objevoval se v pochybné společnosti, vyhledával kontakty v podsvětí. Prý kvůli svému literárnímu projektu, často navazoval známosti s prostitutkami. Některé rakouské časopisy dokonce otiskly jeho články. Liboval si v přízni žen, po světě chodil jako dandy v slušivých oblecích., řídil přepychové bouráky.

Jenže netrvalo dlouho a došlo k další vraždě! Roku 1990 bylo v Břežanském potoce v Praze nalezeno tělo Blanky Bočkové. Byla nahá, měla na nohou jen průsvitné silonky. Část těla, jež byla mimo potok, byla přikryta větvemi. Byla uškrcena.

Bočková (†29) pracovala jako prodavačka. Den před vraždou byla s přítelem ve vinárně, jenže se pohádali a ona odešla. Naposled byla vidět v ulici V Jámě nedaleko Václavského náměstí. Případ vyšetřoval i legendární člen tehdejší mordparty Jiří Markovič. Měsíc od šíleného masakru v ostravské nemocnici: Matku masového vraha sousedé litují

Vražd přibývalo!

Nedlouho po smrti Blanky začaly mizet a umírat prostitutky u našich jižních sousedů. Nejdříve ve Štýrském Hradci a poté na celém území Rakouska. Od ledna roku 1991 do roku 1992 se v zalesněných oblastech objevilo sedm mrtvých žen. Všechny měly jedno společné vodítko – šlo o prostitutky. A styl zabití? Opět byly uškrceny podprsenkou a přikryté větvemi! Na škrtidle se navíc nacházel velmi specifický a komplikovaný uzel, který byl ve všech případech stejný.

Kriminalisté z Rakouska, se pod vedením legendárního Wernera Windischena, dopracovali k tomu, že za vším stojí jeden vrah. Na Jacka upozornil i kriminalista ve výslužbě. Vyšetřováním se k němu poté dostali i kriminalisté, Jack se totiž pohyboval v blízkosti zavražděných žen. Uplynulo 62 let od popravy Václava Mrázka: Nechutný vrah měl i šestiletou oběť!

Prověrkami se podařilo zjistit, že byl i v Praze! Den před vraždou Blanky se pohyboval na Hlavním nádraží a stýkal se tam s prostitutkami a dalšími lidmi. Představoval se jim jako novinář, který má zájem psát články o prostituci. Tlumočnici mu dělala česká studentka. Ten den ho naposledy viděli v ulici V Jámě, nedaleko Václaváku. Stejně jako Blanku.

Utekl před policisty z Rakouska

Unterweger se strachu před kriminalisty z Rakouska utekl za velkou louži do USA. Ani tam se ale nehodlal vzdát svých smrtonosných zvyklostí a za 10 dní spáchal tři vraždy. Stejným způsobem jako v rodné zemi a v Praze.

V únoru 1992 FBI Jacka zatkla. Popřel, že by s vraždami měl, co do činění. Byl vydán do Rakouska a ve Štýrském Hradci započal senzační odstartován soudní proces. Obžaloba byla postavená na indiciích a několika nepřímých důkazech. Mezi ně patřil „modus operandi“ (typický styl a postup činnosti pozn. red.).

Jediným přímým důkazem byl vlas Blanky nalezný v Jackově BMW 728, které nechal sešrotovat, a vlasy Jacka na jedné z obětí. Z auta zůstaly jen sedačky, které někdo vytáhl, ale i to stačilo. Olga Hepnarová zabila osm lidí: Před 45 lety ji odvlekli na popravu

Brutální sadista?

Rakouští psychiatři a sexuologové vypracovali znalecké posudky. Podle nich byla u Unterwegera zjištěna mravní zpustlost, disocialita, absence hodnot jako slušnost, spolehlivost a věrnost. Navíc se u něj projevovaly ve vztahu k ženám známky impulsivního sadistického jednání a brutalita.

A důvod k vraždění? Server kriminalistika.eu uvádí, že podle znalců nevraždil proto, aby se jako sexuální agresor pohlavně vybíjel, ale jen proto, aby mohl ovládat svou nebohou oběť a doslova „rozbil“ její osobnost. I v tom lze spatřovat neblahé dědictví jeho neuspořádaného dětsví a dospívání. 22 zemí a 75 schůzek: Žena na různých rande s cizinci zažila trojku i masového vraha

Trestu nakonec unikl

Zemský soud po dvouměsíčním zasedání vyhlásil rozsudek! Jacka Unterwegera odsoudili v jeho životě podruhé k doživotí, tentokrát bez možnosti propuštění. Na krk mu přišili devět vražd, včetně Blanky z Prahy. V soudní síni se odvolal.