Těžký dřevěný nábytek, obraz Panny Marie, houpací kůň... Ložnice z 30. let minulého století ale idylicky jen vypadá! Před 75 lety v ní Němec Karel Kraus zastřelil dcerku, manželku, bratra a pak i sám sebe.

Výstava v mosteckém muzeu je nazvaná Příběh jedné ložnice. Skrývá horor, který se skutečně odehrál v červnu 1945 v severočeském Duchcově.

Přišli o továrnu

Němec Karel Kraus založil v roce 1921 v Duchcově továrnu dětských poživatin a úspěšně vyráběl piškoty. Tehdy si se svojí ženou Rosou do bytu v Teplické ulici č. p. 25 pořídili luxusní nábytek do ložnice.

„V té době nic nenasvědčovalo tomu, že by se rodině nemělo dařit, překonali i druhou světovou válku. Pak ale přišly problémy,“ přiblížil historii kurátor výstavy Miroslav Vrba. Po kapitulaci Německa a vyhlášení Benešových dekretů Krausovi o podnik přišli.

Karel Kraus, jeho žena Rosa a dcerka Renatka. Snímek je z roku 1944. | Michal Israel Volf

Zabil čtyři lidi

Karel Kraus byl v té době nucen čistit kanály, aby se nějak uživil. „Dne 10. června 1945 přímo v této posteli zastřelil dcerku Renatku, manželku Rosu, bratra Adolfa a nakonec i sám sebe,“ ukázal Vrba na ustlané peřiny. Po rodinné tragédii zůstaly na matracích dokonce i krvavé skvrny. Krausovi byli pohřbeni na duchcovském hřbitově, jejich kompletní ložnice pak putovala do Fondu národní obnovy.

Pokoj v muzeu

Příběh jedné ložnice se tak dostal do výstavních prostor Oblastního muzea v Mostě. Při návštěvě místnosti vyzařuje z předválečného nábytku zvláštní energie.

Nábytek padl v té době do oka mladému páru, Václavu Lavičkovi a Kláře Brodyové. „Seznámili se na jaře roku 1945 při osvobození koncentračního tábora Ravensbrück. V Duchcově získali byt v ulici Svatopluka Čecha 4,“ svěřila se jejich dcera Alena Kvapilová, která v domě prožila svoje dětství.

Klára Lavičková na snímku z roku 2007, kdy věnovala ložnici mosteckému muzeu. | Michal Israel Volf